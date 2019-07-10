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16:38 10 Temmuz 2019
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    Antik Kent Efes’e turist akını

    Efes Harabeleri'nde tuvalet ücreti 60 TL

    © Sputnik /
    Türkiye
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    İzmir’in Selçuk ilçesindeki dünyaca ünlü Efes Harabeleri girişinde 12 yıldır yerli yabancı turistlere hizmet veren sahra tuvaletleri, çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kapatıldı. Harabelerin bulunduğu alandaki tuvaletleri kullanmak isteyenler ise müze kartı yoksa 60 TL bilet ücreti ödemek zorunda.

    Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Efes Harabeleri girişindeki sahra tuvaletlerin çevreye kötü koku yayması nedeniyle aylar önce kaldırılmıştı. Yenilerinin yapılması için Selçuk Belediyesi girişimde bulundu fakat çevrenin arkeolojik koruma alanı içinde olması nedeniyle gerekli izinler alınamadı. Tuvalet ihtiyacı olanlar ise 60 liralık giriş bileti almak ya da müze kartı kullanarak harabeler tarafındaki tuvaletleri kullanmak zorunda. Bilet almadan tuvalete gidişe izin verilmiyor.

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    Ankara'dan bölgeyi gezmeye gelen Buket Hasdemir, “60 lira ödeyerek giriş yaptım. Çok güzel bir alanı gezme mutluluğu yaşadım. Gezi sonrası turnikelerden çıktıktan sonra bölgede alışveriş yaptım ve tuvalet ihtiyacım doğdu. Tuvaletler üzerinde ‘arızalı' yazıları vardı. Girişe yönelip 15-20 metre ilerideki tuvaleti kullanmak zorunda olduğumu söylediğimde ısrarla benden bilet istendi. Geziyi tamamladığım için bileti attığımı söyleyip içeride çektiğim fotoğrafları da göstermem de fayda etmedi, çaresiz geri döndüm” dedi.

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    Bazı şoförler, tuvalet ihtiyaçlarını çalılar arasında gidermek zorunda kaldıklarını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı esnaflarda zorunlu olarak 60 liraya müze giriş kartı alarak tuvalet ihtiyaçlarını bu yolla giderdikleri öğrenildi.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Turist sayısının sürekli artmasıyla tuvaletlerin çok kısa sürede dolarak çevreye pis kokular yayması nedeniyle kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Selçuk'un CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı açıklamada, “Sahra tuvaletleri bizden önceki belediye tarafından yapılmış. Çevre pis kokudan geçilmiyordu. Arasöz çekim yaptığı zaman ortalık çok daha kötü kokmaya başlayınca zorunlu olarak buradaki tuvaletleri daha iyisini yapmak kaydıyla kapattık. Fakat yeni tuvaletin izinleri gecikince doğal olarak sıkıntı oluştu” dedi.

    Bakanlık ile yapılan görüşmelerde biletli geçiş tarafındaki tuvaletlerin kullanımı için de bir çözüm getiremediklerini belirten Sengel, “Kenti gezecek olanla tuvalete gidecek olanı ayırt etmenin mümkün olmayacağı gerekçesiyle bilet almak zorunlu denildi. Şu an için tek çözüm tüm pürüzlerin bir an önce giderilerek bize tuvalet yapım izninin verilmesi” diye konuştu.

    Etiketler:
    tuvalet, Efes Harabeleri, Efes Antik Kenti, Efes, Selçuk, İzmir
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