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18:13 10 Temmuz 2019
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    metrobüs

    Metrobüs tacizcisi hakim karşısına çıktı: Herkes üzerime geldi idrar oluştu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Metrobüste kadın yolcuyu taciz ettiği için tutuklanan Fatih Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Fatih Ö.’nün Taciz suçlamasını, “Elimdeki poşet çarpmış olabilir” diyerek reddederken, pantolonundaki ıslaklığı ise “idrar oluştu” şeklinde açıklaması şaşkınlık yarattı. Mahkemede zanlının 9.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

    İstanbul Avcılar'da, 23 Nisan'da metrobüste N.C'ye taciz eden ve olayın ardından çekilen görüntülerde pantolonunun ıslak olduğu görülen Fatih Ö. gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

    N.C'nin olayın ardından Fatih Ö. yakalanırken çektiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 

    ​Fatih Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve ‘hakaret' suçlarından 9.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C., taraf avukatları katıldı.

    metrobüs
    © Fotoğraf : Twitter
    Metrobüste cinsel saldırı: 'Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz'
    'ELİMDEKİ POŞET ÇARPIŞ OLABİLİR'

    Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, sanık Fatih Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününü şöyle anlatı:

    “Şirinevler Durağı'ndan Beylikdüzü istikametine gitmek üzere metrobüse bindim. Ayaktaydım, yoğun kalabalık vardı. Sol elimle tutamaçlara tutundum sağ elimde poşet vardı, aynı zamanda telefonumu kurcalıyordum. İnmem gereken durağa geldiğimi düşünerek kapıya doğru hamle yaptım, bu sırada muhtemelen elimdeki poşet müştekiye çarpmış olabilir. Müşteki de oturduğu yerden bana ‘Şerefsiz, fermuarını açmış, üzerime boşalmış' şeklinde sözler söyledi. Ben müştekinin oturmakta olduğu yer civarında bulunuyordum, ancak dediğim gibi elimdeki poşetin çarpmış olduğunu düşünüyorum” 

    'PANTOLONUN NEDEN ISLAKTI?'

    Olay anında pantolonundaki ıslaklığın nedeni sorulması üzerine sanık Fatih Ö., “Çocuklu bir bayan vardı. Çocuğum eziliyor diye çığlıklar atmaya başladı. O sırada kalabalık üzerime doğru hareketlenince, bağrışlarla birlikte herkes üzerime geldi. O sırada biri sağ karın bölgeme doğru bir darbe vurdu ve idrar oluştu. Ben herhangi bir şekilde müştekiye olay öncesinde sürtünmedim, herhangi bir şekilde kendisine cinsel anlamda taciz veya cinsel saldırıda bulunmadım“ diyerek tahliyesini talep etti.

    Metrobüs
    © AA /
    Metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
    'TACİZ ŞÜPHEMİ İLK ARKADAŞLARIMLA PAYLAŞTIM'

    Genç kız ise duruşmada söz alarak tacize uğradığı anları anlattı:

    “Arkadaşımın kına gecesine gitmek için Cevizlibağ durağından metrobüse bindim. Yolculuk esnasında oturuyordum. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımla mesajlaşırken, birinin beni taciz edip etmemekte olduğu konusunda şüphelerim olduğuna ilişkin mesajlar gönderdim. Sanığın zaman zaman vücudunun herhangi bir bölgesi ile zaman zaman ise bir cisim ile bana temas ettiğini düşündüm. Ancak ellerinin havada olduğunu daha sonra gördüm, sanık yanı başımda ayakta durmaktaydı, ben hatta kendisine bir ara söylenerek uyardım, ayrıca uyardıktan sonra aramıza çantamı koydum. Fakat zamanla vücuduyla iterek çantamın aramızdan benim üzerime kadar hareket ettirdiğini fark ettim zaten çantam küçük ve ince bez bir çantaydı. Daha sonra sol bacak tarafımda ısı hissettim, bu ısının ne olduğunu kafamda düşünürken, hızlı bir şekilde çantamı çektim ve sanığın fermuarının açık olduğunu fark ettim” dedi.

    'SANIĞI TANIMAM! NEDEN İFTİRA ATAYIM?'

    Yaşadığı korkunç olayın şokuyla sapık diye bağırarak diğer yolculardan yardım istediğini anlatan N.C., “Sapık diye bağırmaya başladım ve sanığın pantolonundaki ıslaklığı gördüm. Tacizci bunun üzerine iftira demeye başladı ve fermuarını kapadı. Yakınlarda bir yolcu da iftira etmediğimi kendisinin bir süredir olması beni taciz ettiğini gördüğünü söyledi. O sırada ortamda bir gerginlik oluştu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca şoför kapıyı açtı. Sanık kaçmaya çalışınca peşinden metrobüsten indik.

    Sanık Fatih Ö. bana “Şerefsiz bana iftira ediyorsun, senin yüzünden korkudan altıma işedim” dedi. Sanığı tanımam, ona iftira atma gibi bir durumum olamaz, bu nedenle kendisinin beyanlarını kabul etmiyorum“ diye konuştu.

    Mahkeme, tutuklu sanık Fatih Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, metrobüs şoförünün dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler:
    Hapis cezası, Mahkeme, Dava, Saldırı, Taciz, metrobüs
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