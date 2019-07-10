'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez' yazılı pankart kaldırıldı

Sinop'ta bir işletmeci tarafından plaja asılan, üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun' yazılı pankart, polisin uyarısının ardından kaldırıldı.

Sinop Kaleyazısı'nda bulunan bir plajın girişinde Suriyelilere yönelik, "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" ve "Türk ırkı varolsun" ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, pankartın fark edilmesinin ardından duruma müdahale edildiği belirtildi.

Valilik'ten, söz konusu pankartla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özel plajın işletmecisi tarafından asılan pankart, yine işletme sahibince kaldırılmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonrası konu hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir".

'TÜRK ASKERİ SAVAŞIRKEN, PLAJIMA GİRMELERİNİ İSTEMEDİM'



Plajın işletmecesi, pankartın asılmasının ardından olumlu tepkilerle karşılaştığını belirterek şunları söyledi, "Türk askeri sınır dışında savaşırken, vatanı için savaşmayanların plajıma girmesini istemedim. Protesto amaçlı olarak pankartı astım" dedi.