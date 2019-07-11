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09:19 11 Temmuz 2019
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    Akşener'den yeni siyasi oluşumlara destek: Çeşitlilik güzel bir şey,  çeşitliliğe ihtiyaç var

    © AA /
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    AK Parti’den bazı isimlerin yeni parti kuracaklarına ilişkin iddiaları değerlendiren İYİ Parti Lideri  Meral Akşener, “Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum, çeşitliliğe ihtiyaç var, çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada” dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te aralarında Sputnik’in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbetinde, yeni siyasi oluşumları, erken seçim ve sistem tartışmalarını değerlendirdi.

    Akşener, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın yeni parti kuracağına ilişkin iddialar ile bu oluşumların AK Parti’ye olası yansımaları konusundaki sorular üzerine şöyle konuştu:

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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    “AK Parti’ye nasıl yansıyacağını bugün görüp söyleme imkanına sahip değilim. Ama hem Sayın Davutoğlu’nun hem Sayın Babacan’ın bir ya da iki ayrı parti kurmalarının Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye’yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine, eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim.  Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AK Parti seçmenidir, doğaldır, o alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan’ın bundan sonra teksif olacağı, tüm her şeyi ile takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum.”

    'YENİ OLUŞUMLAR İYİ PARTİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAZ'

    Kulislerde yeni oluşumların İYİ Parti’yi de olumsuz etkileyebileceği de konuşuluyor. Meral Akşener ise bu görüşlere katılmıyor. Yeni oluşumların İYİ Parti için bir tehdit oluşturmayacağını  vurgulayan Akşener, partilerin kendilerini nasıl tanımladığından ziyade seçmenin o partiyi nasıl tanımladığının önemli olduğunu söyledi. İYİ Parti ile ilgili bir değerler araştırması yaptırdığını anlatan Akşener,  “DYP’deki Meral Akşener milliyetçi muhafazakar veya muhafazakar milliyetçiydi seçmenin tanımı itibariyle. İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhuriyet kadını , Cumhuriyet değerlerine bağlı partisi daha seküler, milliyetçi bir şeye konumlamış seçmen” dedi. Akşener, şöyle konuştu:

    “Görülen şey şu,  siz kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın seçmen bir yere oturtuyor. Dolayısıyla ANAVATAN benzeri bir parti kuracağım diye yola çıkıyorsunuz fakat seçmeniniz sizi bir yere konumlandırıyor.  Yani insanlar bir plan yapıyor ama sonuçta sizi tanımlayan da seçmeniniz oluyor. Bilmiyorum bu yeni kurulan partiyi ya da partileri seçmen nereye konumlandıracak onu göreceğiz.  Ama günün sonunda son derece Türkiye için faydalı görüyorum. Çeşitliliğe ihtiyaç var. Yani iki blok arasındaki siyasi bölünme yani bloklaşarak bölünme Türkiye’nin insanların birbirleriyle olan ilişkileri açısından mahsurlu görüyorum ben.  Yani yumuşamayı sağlayabilir seçmenin birbiriyle olan ilişkilerinde.”

    'ERDOĞAN’IN PARTİSİNDE ARTIK TEK SEÇMENLİ BİR DÜZENEK VAR'

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
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    Yenilenen İstanbul seçimini Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir farkla kazanmasının ardından AK Parti’de seçim değerlendirmeleri de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yetkili kurullarının yanısıra gruplar halinde milletvekilleriyle de görüşüyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener AK Parti’de aleni bir iç muhasebe yapılamayacağı görüşünü savundu, bunun gerekçesini ise şöyle anlattı:

    “Çünkü Sayın Erdoğan’ın partisinde artık tek seçmenli bir düzenek var. Yani vatandaştan ziyade Sayın Erdoğan’ın gözüne girmek. Dolayısıyla bu mümkün değil insanların gidip rahat rahat konuşabilmesi. Saray dediğiniz alan kendine ait bürokrasi üretir, kendine ait değerler üretir, kendine ait hayat tarzları üretir. Dolayısıyla o da sizi koparır, yani halktan koparır, her şeyden koparır.  Şöyle bir duruma gelir iş,  X  kişisi için konuşuluyor değil mi, bizden mi değil mi sorusuna geldiği zaman o iş kopmaya başlar, biz bunları hep yaşadık. Bizden mi değil mi, bizden mi karşı taraftan mı? Şimdi Ali Bey’den, Ahmet Bey’den sonra Sayın Erdoğan bu perspektiften bakacak. Sarayda oluşan o bürokrasi de görmek istediklerini, duymak istediklerini söyleyecek.”

    © AA /
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    'REVİZYON OLSA BİLE ÇOK ÖYLE ALLAH DEDİRTECEK BİR REVİZYON OLMAZ'

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir yıllık uygulamanın ardından yeniden masaya yatırıldı.  Sistemde bazı değişiklikler yapılacağı da konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de köklü değişiklikler beklemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sistemden vazgeçmemek için elinden geleni yapacağını savunan Akşener, “Revizyon olsa bile çok öyle Allah dedirtecek bir revizyon olmaz. Sayın Erdoğan o sistemi bırakmamak için elinden geleni yapacak ama sistem kendini taşıyamıyor o da başka bir şey” diye konuştu.

    'EKONOMİ ARTI BABACAN VE DAVUTOĞLU’NUN GİDECEKLERİ YOLU BELİRLER'

    Erken seçim taleplerinin olmadığını bir kez daha dile getiren Meral Akşener, “Seçimi talep eden ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben ne CHP ne İYİ Parti. Talebimiz yok. Fakat tamamen ekonomi artı Sayın Babacan ve  Sayın Davutoğlu’nun gidecekleri yol belirler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da seçime gitmek istemeyeceğini kaydeden Akşener, “Ben eğer Sayın Erdoğan’ı tanıyorsam gitmemek için elinden gelen gayreti gösterecektir. İstanbul  814 bin oy farkı ile kaybedilmemiş olsa ani bir hamle yapabilirdi ama kendi seçmeni gitmiş görünüyor. Tabi o meşhur danışmanlar böyle bir yorumda bulunursa bilemem ama şu anda böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Ama Türkiye ekonomi olarak sıkışıyor. Damat Bey’i alması mümkün görünmüyor. Ekonomi açısından Türkiye’yi sıcak bir yaz bekliyor” dedi.

     

    Etiketler:
    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener
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