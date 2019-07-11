Lahmacuncuda 'Lavaboya gidiyorum' diyerek düğün için alınan altınlarla birlikte kaçtı

KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU
Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim 2018 tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan Nurhan B, düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu.
Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.
GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
İDDİANAME HAZIRLANDI
Çorum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Nurhan B., Mesu A. ve Sait G. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme suçun 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamına girdiğini belirterek 'görevsizlik' kararı verdi. Dosya, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
'BAŞKALARININ CANINI YAKMASINLAR'
AVUKAT: BU OLAYLAR KANAYAN YARA HALİNE GELDİ
Çorum Barosu avukatlarından Mustafa Kemal Metin, bu tip olayların Türkiye’de kanayan bir yara haline geldiğini ve dolandırıcılık olaylarının hat safhaya ulaştığını söyledi. Metin, şunları söyledi:
"İnsanlar bunu evlilikten ziyade maddi çıkar görmekteler. Bunun en büyük örneği de aracılara para verilmesi neticesinde birilerinin kandırılmasıyla sonuçlanan olaylar zinciridir. Hemen her gün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde maalesef böyle haberler gelmektedir. Bu konuya ilişkin Türk Ceza kanununda da düzenlemeler yapılmaktadır. Pek çok dolandırılan insanda bu tip olaylarla isminin geçmesini istemedikleri için dolandırılsalar da ne yazık ki şikayetçi olamamaktadırlar. Yani isimlerinin geçmesini istememektedirler. Bir de ne yazık ki bazı insanlar birbirlerine rıza ile anlaşarak evlilik yapmaya çalıştıkları için birçok dosyada dava açılmıyor. Bu tabii ki insanların mağduriyetini bir kat daha artırıyor."
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