Erdoğan: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."