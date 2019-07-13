Turizm Fonu'na Sayıştay denetimi getirildi

Kanun teklifinin ilk halinde kurulacak Turizm Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yatırım yapması da öngörülmüştü. Kurulması planlanan Turizm Ajansı ve fon Sayıştay denetimi dışında tutulmuştu. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP'li ve İYİ Parti'li milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Ajansa Sayıştay denetimi getirildi. Fonda birikecek paranın yüzde 75 olan tanıtım gideri de yüzde 85'e çıkarıldı.

13 kişilik yönetim kurulu sayısı 15'e yükseldi. Akdeniz'in 2 üye ile temsil edileceği yönetimde diğer bölgelerin 1'er üyesi olacak. Ayrıca Belediyeler Birliği de kurula üye verecek. Kanunun yürürlülük tarihi de 1 Ekim 2019'a ertelendi. Turizm katkı payı ödemeleri ise 1 Ocak 2020'den sonra başlayacak. İlk düzenlemede 26 Ekim 2019 tarihine kadar katkı payının ödenmesi öngörülmüştü.

TURİZM PAYI DÜŞÜRÜLDÜ

Sektörün büyük tepkisini çeken 17 bin otel, motel, tatil köyü ve pansiyon ile restoranlar, hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, özel sektörün işlettiği havalimanları, turistik yat, tekne ve gemilerden alınacak ‘'turizm payı'' oranları da yüzde 1'den binde 7.5 ile on binde 7.5 seviyelerine düşürüldü. Ancak turizm sektörü temsilcileri, kesinti kâr değil ciro üzerinden yapılacağı için bazı işletmelerde sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekiyor.