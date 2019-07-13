Ankara’da prefabrik bebek bakım odaları yapılacak

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde kent genelinde 10 adet prefabrik bebek bakım odası yapılması kararı alındı. Belediyenin ‘Kadın Dostu Kent’ adaylığı çerçevesinde hazırladığı proje, Ankara’daki ebeveynlerin kent içerisinde bebeklerinin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamasına imkân sağlayacak.

Prefabrik bebek bakım odalarının konulacağı yerler belirlenirken iki noktaya dikkat edildi. Ailelerin toplu taşımadaki ihtiyaçları ve çocuklarıyla vakit geçirdikleri mekanlar gözetilerek yapılan yerleştirme planlamasında metro istasyonlarına ve parklara bakım odalarının yapılması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede yapılacak bakım odalarının 5’i, Sincan, Çayyolu, Batıkent, Kızılay ve Keçiören metro istasyonlarına yerleştirilecek. Proje kapsamındaki diğer 5 bakım odası ise Göksu, Mavigöl, Mogan, Gençlik Parkı ve Dikmen parklarına yapılacak.

AİLELER AVM’LERE GİDİYORDU

Yapılacak bakım odalarıyla, birçok ebeveynin özellikle ulaşım sırasında çocuğunun bakımıyla ilgili mekân sorunu yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şehir içerisinde toplu taşıma kullanan ebeveynler çocuklarının bakımı için çoğu zaman umumi tuvaletleri kullanıyordu. Umumi tuvaletleri tercih etmeyen ailelerin birçoğu da Alışveriş Merkezleri’nde yer alan bebek bakım odalarını kullanıyordu. Prefabrik bebek bakım odalarında ebeveynlerin çocuklarının kişisel bakımlarını yapabilecekleri alan dışında uyutma bölümlerinin de yer alacağı öğrenildi.