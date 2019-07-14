AYM'nin 'Yıkılması hak ihlalidir' dediği anıtın heykeltraşı: Kars Belediyesi'ne müracaatta bulunup yeniden yapacağım

Kars'ta 8 yıl önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' demesinin ardından yıkılan 'İnsanlık Anıtı'nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararıyla ilgili konuştu.

Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Aksoy şunları söyledi:

* Çok mutluyum. Sekiz yıllık mücadele sonunda AYM'nin bu kararı yüreğimin kanayan yerlerine merhem oldu. Bu aslında Türkiye'nin durumu gibi çok önemli bir karar, bunları çoğaltmamız gerekiyor. Sanat ve demokrasi adına çok önemli bir umut ışığıdır bu karar.

* Yokluğuyla var olan bir heykeldi bu. Yıkıldığı yeri yerli yabancı turistler yıllardır ziyaret ettiler, onun anısını omuzlarında taşıdılar. Bu muhteşem saygıya karşılık hemen kollarımı sıvayacağım ve Kars Belediyesi'ne müracaatta bulunup, yeniden yapacağım o heykeli. Yeni heykel, yaşadığı yıkımın izlerini de üzerinde taşıyacak. Savaşların ve yıkımların karşısında barışı öneren bir heykel göreceksiniz. Sanatın gücüdür bu. Yeni heykel, bu topraklar için hem geçmişte hem günümüzde şehit olanların da çığlığı olacaktır. Barışı çağıran bir çığlığı simgeleyecektir bu heykel. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü ve politikasının uzun yıllar sonra ne kadar yerinde olduğu ne kadar doğru olduğunu her gün görmekteyiz, her gün anlamaktayız. Bu yeni heykel ‘Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün sembolü olacaktır.