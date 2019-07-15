Hakim, kemoterapi sürecinde eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul'da göğüs kanserine yakalandığını öğrenen genç kadın, tedavi süresinde yanında olmayan eşine boşanma davası açtı.

Hakim, kocanın hareketini, duygusal şiddet sayarak boşanmalarına hükmetti.

Emine G. ile Abdurrahman G. çifti, 1.5 ay önce nikâh masasına oturdu. Ani bir kararla evlenen çift, evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaya başladı.

29 yaşındaki genç kadın, kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalandı. Evlendikten hemen sonra kanser tedavisi görmeye başlayan Emine T., iddiaya göre tedavi sürecinin başladığı andan itibaren eşinden destek göremedi.