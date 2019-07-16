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11:31 16 Temmuz 2019
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    AGD, 15 Temmuz'un yıl dönümünde İncirlik Üssü'ne yürüdü: Ne kuklayı ne de kuklacıyı istiyoruz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Anadolu Gençlik Derneği (AGD), darbe girişimin 3. yıl dönümü dolasıyla dün İncirlik Üssü’ne yürüdü. ABD'ye tepki gösteren protestocular, İncirlik Üssü'nün kapatılması için çağrı yaptı ve "Ne kuklayı ne de kuklacıyı istiyoruz" dedi.

    15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümünde yüzlerce Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi dün İncirlik Üssü'ne yürüdü ve ABD'yi protesto etti.

    Protestoyla ilgili olarak Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete'de "İhanet üssü kapatılsın" başlığıyla yayımlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

    © AA /
    15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerde eş zamanlı sela okundu
    "Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde darbenin merkez üssü İncirlik’e yürüdü! AGD mensubu binlerce kişi, ihanetin yıldönümünde tek yürek olarak darbeci ABD’nin İncirlik Üssü’nden haykırdı! Adana Asri Mezarlığı’nda toplanan binlerce vatan sevdalısı, buradan yüzlerce araçlık konvoyla İncirlik’e hareket etti. İncirlik beldesinde araçlarını bırakan vatandaşlar, ABD İncirlik Üssü önünde toplanarak hain darbe girişimine destek veren ABD’ye ve hain güçlere tepkisini ortaya koydu. Eylemde İncirlik’in kapatılması için de çağrıda bulunan vatandaşlar, ‘Ne kuklayı ne de kuklacıyı istiyoruz’ dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı
    'BİRÇOK SORU CEVAPSIZ'

    AGD Genel Başkanı Salih Turhan, 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, ‘Kalkışmanın bastırılmasının ardından 6 gün sonra, 21 Temmuz’da 3 ay süre ile Olağanüstü Hal ilan edildi. Daha sonra 3’er aylık periyotlar şeklinde 7 kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz 2018’de sona erdi. Tam 2 yıl süren OHAL’de defalarca kanun hükmünde kararname çıkarıldı, referanduma gittik, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Ancak geçen 3 yıla rağmen 15 Temmuz kalkışması, henüz tam olarak aydınlığa kavuşmadı, birçok soru cevapsız kaldı. 15 Temmuz kalkışması öncesi ABD’li generallerin Türkiye’de cirit atması ve kalkışmada İncirlik Üssü’nün oynadığı rol unutulmayacaktır. İşte biz bu yüzden bugün buradayız’ ifadelerini kullandı.

    'MESELE BU KALKIŞMANIN NİÇİN PLANLANDIĞIDIR'

    ABD’li General John Campbell’in 15 Temmuz öncesi iki kez gizlice Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Salih Turhan, ‘15 Temmuz kalkışmasında adı geçen isimler hâlâ ABD tarafından himaye edilmektedirler ve iade edilmemektedirler. Gayet net bir şekilde görülüyor ki, 15 Temmuz kalkışmasını da, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi askeri müdahaleleri planlayan merkezler organize etmişlerdir. ‘ şeklinde konuştu.

    'KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMIŞTIR'

    Salih Turhan, ‘3 yıllık süreçte kurunun yanında yaş da yanmıştır. Bu mağduriyetler mutlaka giderilmelidir. Herkes için emin bir ortam tesis etmeliyiz. Herkesin refahı için çalışmalıyız. Allah bu milleti Siyonist İsrail’in, ırkçı emperyalizmin ve onların vicdansız kuklalarının şerrinden korusun’ diyerek sözlerini noktaladı.

    Darbe girişiminden bir hafta sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘Başladığı yerdeyiz’ sloganıyla düzenlenen eylem. yüz binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi.
    © AP Photo / Emrah Gürel
    Optimar'dan 15 Temmuz araştırması: 'Benzer bir darbe girişimi olursa, sokağa çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 57.6
    'BU TOPRAKLAR BİZİMDİR'

    Yürüyüşte konuşan ilahiyatçı yazar Abdülaziz Kıranşal, AGD tarafından İncirlik Üssü’nde düzenlenen yürüyüşün nedenine işaret ederek, ‘Bağdat’ı da, Şam’ı da, darbe gecesi Ankara’yı da bombalayan uçakların merkez üssü işte burasıdır. İşte bugün tam buradan bu ‘Amerikan Conilerinin’ tam burnunun dibinden sesleniyor ve diyoruz ki, ‘Sizin kanlı postallarınızla kirlettiğiniz bu topraklar bizimdir, sizin 28 NATO üssüyle ve İncirlik ile birlikte yerleştiğiniz bu memleket bizimdir. Ve sadece bu memlekete değil, dünyanın neresinde La ilahe illallah denilen bir yer varsa orası da İslam toprağıdır.’ Çünkü biz vatanımızın sınırlarını tel örgülerle değil, imanımız ve inancımızla çizeriz’ şeklinde konuştu.

    'BİZİ ASLA BOYUN EĞERKEN VE TESLİM OLURKEN GÖREMEYECEKSİNİZ'

    Kıranşal, ‘İslam topraklarında bulunan tüm Amerikan üsleri bu toprakları terk edene ve son Amerikan Conisi def olup gidene kadar bizim bu şanlı mücadelemiz devam edecektir. Bugün bizi Mısır zindanlarında çile doldururken, bizi Arakan’da diri diri yakılırken, Irak’ta parçalanırken, Suriye’de hicret ederken görebilirisiniz ama bizi asla diz çökerken görmeyeceksiniz. Bizi asla boyun eğerken ve teslim olurken göremeyeceksiniz.’ diyerek, yetkililerin Allah’a şükür borcunu ödemesi için, şehitlere minnet borcunu ödemesi için İncirlik Üssü’nün kapatılması çağrısında bulundu.

    'ZALİMLERİN YÜZLERİNE KARŞI HAYKIRMAK İÇİN TOPLANDIK'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı
    AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan katillerin tek başına olmadıklarını belirterek, ‘Millet olarak darbeci katillerin bu işi tek başlarına planlamadıklarını biliyoruz. Milletvekillerimiz, bakanlarımız, gazetecilerimiz bu meseleyi medyada uzun uzun konuştular. Kimisi gizli bir el dedi, kimi üst akıl dedi, kimisi başka cümleler kurdu. Bugün biz herkesin sinesinde sakladığı gerçeği buradan zalimlerin yüzlerine karşı haykırmak için toplandık. 15 Temmuz darbe girişiminin de, diğer darbelerin de hamisi ve esas planlayıcısı Amerika Birleşik Devletleri’dir. ‘ diye konuştu.

    'MÜCAHİT ERBAKAN’IN TALEBELERİYİZ'

    Beyaz, ‘İncirlik Üssü, 15 Temmuz’da darbecilerin kullandığı uçaklara yakıt ikmali sağlayan yer değil, aynı zamanda 80 darbesinin planlayıcıları da buradaydı. Körfez Savaşı sırasında kardeşlerimizin bombalandığı yer de burası. 2003’te başlayan Irak işgali sırasında toplam 4.990 sorti yapıldı denilerek tarif edilen bu şer odağını unutmadık. İşte bu yüzden İncirlik Üssü başta olmak üzere ülkemizdeki diğer NATO üslerinin de kapatılmasını istiyoruz. Bunu dile getirirken imkânsız bir şeyi istemediğimizin farkındayız. Çünkü biz geçmişte Kıbrıs barış harekâtı sırasında ülkemize ambargo uygulayan ABD’ye karşı ‘İman varsa imkân da vardır’ diyerek Amerikalıları İncirlik Üssü’nden kovan Mücahit Erbakan’ın talebeleriyiz’ dedi."

     

    Etiketler:
    Yürüyüş, 15 Temmuz, Protesto, ABD, kukla, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İncirlik Üssü
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