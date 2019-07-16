15 Temmuz darbe girişimini övgüden gözaltına alınan CHP'li başkan serbest bırakıldı

Tekirdağ'da Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan Onur Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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Adliyeye sevk edilen Eser savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser, dün sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla 'suç ve suçluyu övmek' suçundan gözaltına alınmıştı.
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