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17:39 16 Temmuz 2019
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    İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret eden Vali Yerlikaya: Hep beraber şehrimize yüz akı bir hizmet yapma niyetimiz var

    © DHA /
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, hep beraber şehrimize iyi niyetle, çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmet yapmaya niyetimiz var" dedi.

    İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

    Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya
    © AA / Kerem Kocalar
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    İmamoğlu'nun başkanlık binası kapısında karşıladığı Yerlikaya, şeref defterine, "Dünyanın en güzeli, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'umuza hizmet  etmek büyük onur, çok büyük sorumluluktur. 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Allah, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini yazdı.

    Yerlikaya, daha sonra İmamoğlu ile başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü. Yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Yerlikaya, İmamoğlu'nun seçildikten bir kaç gün sonra kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

    'HİZMET BEKLEYEN ALANLARIMIZ ÇOK'

    © AA / Ali Balıkçı
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    Yerlikaya, İBB Başkanlığı'nın eski deyimle 'Şehr-i Eminlik' makamı olduğunu dile getirerek, "Bu şehrin valisi olarak gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmet yapmaya niyetimiz var. Derdimiz de bu. Hepimizin meseleleri, hizmet bekleyen alanlarımız çok. Bir dayanışma bir mesai birlikteliği içerisinde bunu hemşehrilerimize göstereceğiz" diye konuştu.

    Adalar'dan Zeytinburnu'na kadar ziyaret ettiği belediye başkanları olduğunu aktaran Yerlikaya, "Sağ olsun onlardan da gelenler oluyor. Halen de gitmek durumunda olduğum arkadaşlarımız var. Ama kendime bir hedef koydum. Ağustos sonuna kadar bütün ilçe belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret edeceğim. Bu duruşu, en güzel şekilde hemşehrilerimize göstereceğiz" dedi. 

    'İSTANBUL'UN ZAMANI HIZLI AKIYOR, SORUNLARI ÇOK'

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Lefteris Pitarakis
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    İmamoğlu da ziyaretinden dolayı Yerlikaya'ya teşekkür ettiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Göreve başladığımızda devletimizin geleneği gereği Sayın Valimizi, süreçle ilgili duygularımızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Kendileri iadei ziyarette bulundular. Çok teşekkürler. İstanbulların beklentilerini gayet güzel ifade ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İş birliği içerisinde İstanbul'a hizmet üretmenin esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekle yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı Valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve temennide bulundular. Bu yönüyle İstanbul'un her sorununa değinen, her konusuna hızlı bir şekilde temas eden, sorunu çözen bir iş birliği, muazzam bir uyum, senkronize bir çalışma dönemini birlikte yaşatırız, İstanbulluları mutlu ederiz. Dolayısıyla vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. İstanbul'un zamanı hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamların başlamasını diliyoruz."

    Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu
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