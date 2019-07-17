70 milyon lira talihlisini bekliyor

Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu.
Uçar, yılbaşı özel çekilişinde amortiler dahil neredeyse tüm ikramiyelerin ödendiğini ve büyük ikramiyenin sahibini beklediklerini ifade ederek, "Onu da idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz" diye konuştu.
'İLETİŞİM BİLGİSİ BIRAKMADI'
Uçar, talihlinin ortaya çıkmaması halinde 31 Aralık saat 17.00 itibarıyla ikramiyenin Hazineye kalacağına dikkati çekerek, idarenin özel kalem birimini arayan talihlinin bir iletişim bilgisi bırakmadığını, bu nedenle talihlinin kendilerine başvurmasını beklediklerini söyledi.
'ÖDEMEYİ YAPARAK 2020 YILININ YILBAŞI İKRAMİYESİNİ AÇIKLAMAK İSTİYORUZ'
Geçmiş yıllardaki çekilişlerde de talihlilerin, kamuoyunun haberdar olmasını istemediği durumlarda ikramiyelerini almakta gecikebildiğini bildiren Uçar, önceki yıllarda 30 Aralık'a kadar bekleyen talihliler olduğunu anlattı.
Uçar, bir an önce ödemeyi yaparak, 2020 yılının yılbaşı ikramiyesini açıklamak istediklerini söyledi.
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