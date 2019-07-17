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18:09 17 Temmuz 2019
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    70 milyon lira talihlisini bekliyor

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

    Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu. 

    Milli piyango bileti
    © AA /
    70 milyonluk talihli 197 gün sonra ortaya çıktı
    Burada açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, dün idareyi arayan bir talihli adayının, Avrupa'da yaşadığını, İstanbul'a bir cenaze vesiylesiyle gelmesi nedeniyle ikramiye kazandığını farkettiğini söylediğini aktardı. Dünden beri talihlinin gelmesini beklediklerini bildiren Uçar, idarenin ikramiye kontrol heyetinin hazırlıklarını tamamlamasını sağladıklarını söyledi. 

    Uçar, yılbaşı özel çekilişinde amortiler dahil neredeyse tüm ikramiyelerin ödendiğini ve büyük ikramiyenin sahibini beklediklerini ifade ederek, "Onu da idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz" diye konuştu.

    'İLETİŞİM BİLGİSİ BIRAKMADI'

    © İHA /
    Milli Piyango Genel Müdürü Uçar: Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız, heyecanla bekliyoruz
    Kamuoyunda ikramiyenin daha önce bir başkasına verildiği imajına işaret etmek isteyen bazı iddialar ortaya atıldığını kaydeden Uçar, "MPİ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en saygıdeğer kurumlarından birisidir, kamuoyu ile paylaşmadan böyle bir işlem yerine getirilemez. 70 milyon liranın talihlisinin de gerek kendisi gerekse vekili ya da çalıştığı banka yetkilileriyle en yakın zamanda idaremize başvurmasını, biletinin aslını ibraz etmesini ve 70 milyon liralık bakiyesini ister elden ister hesaptan almasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Uçar, talihlinin ortaya çıkmaması halinde 31 Aralık saat 17.00 itibarıyla ikramiyenin Hazineye kalacağına dikkati çekerek, idarenin özel kalem birimini arayan talihlinin bir iletişim bilgisi bırakmadığını, bu nedenle talihlinin kendilerine başvurmasını beklediklerini söyledi. 

    'ÖDEMEYİ YAPARAK 2020 YILININ YILBAŞI İKRAMİYESİNİ AÇIKLAMAK İSTİYORUZ'

    Geçmiş yıllardaki çekilişlerde de talihlilerin, kamuoyunun haberdar olmasını istemediği durumlarda ikramiyelerini almakta gecikebildiğini bildiren Uçar, önceki yıllarda 30 Aralık'a kadar bekleyen talihliler olduğunu anlattı.

    Uçar, bir an önce ödemeyi yaparak, 2020 yılının yılbaşı ikramiyesini açıklamak istediklerini söyledi.

    © AA / Metin Aktas
    MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar

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    Etiketler:
    Türkiye, Büyük ikramiye, Vakıfbank, Milli Piyango İdaresi, Bekir Yunus Uçar
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