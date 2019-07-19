Bursalı börekçiden Peskov'a: Börekler Moskova'ya ulaştı, Türkiye'ye geldiğinde Putin'e sıcak sıcak ikram etmek istiyorum

Bursalı börekçi Hasan Acar, “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin’le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği 'Putin böreği' ile gündeme gelen Bursalı börekçi Hasan Acar, kargo durumuyla ilgili olarak son bilgileri verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un “Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor. Ancak şu aşamada bilgi sahibi değiliz. Kremlin’le kimin bağlantı kurduğunu, kimin bilgi verdiğini, böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum” açıklamasına değinen Acar, böreklerin takip kodunu göstererek Moskova'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Hasan Acar, börekleri 14 Temmuz'da gönderdiğini, ancak araya 15 Temmuz'un girdiğini söyledi.

Acar, şöyle devam etti:

"Yola gecikmeli çıktı. Yeni ulaşmak durumunda. Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova'ya ulaştı. Bizim, S-400 teşekkürü için Kremlin Sarayı'na gönderdiğimiz börekler için Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklaması vardı. Bizi çok mutlu etti. Kendisi açıklamada böreklerin kendilerine daha ulaşmadığını belirtti. Böreklerimiz kendilerine ulaşmak üzere. Kendileri bu böreğin tadına bakmasa da Putin Türkiye'ye geldiğinde ben kendilerine sıcak sıcak börek ikram etmek istiyorum. Ben daha önce de İngiltere kraliçesine börek göndermiştim. Bu börek geri gelmişti. Kremlin Sarayı'na gönderdiğim börekten açıklama gelmesi bizi mutlu etti."