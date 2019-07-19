HDP'den Erbil'deki saldırıya kınama

HDP, Erbil'de 17 Temmuz'da düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
"Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil’de 17 Temmuz tarihinde Türkiye’nin diplomatik misyon temsilcisine yönelik silahlı saldırıyı sert biçimde kınıyoruz.
Yaygınlaştırılan çatışma siyasetinin sivil yaşam alanlarına taşırılmasını, nerede olursa olsun konsolosluk çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, partimiz bu vahim saldırının karşısındadır.
Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir.
'PARTİMİZ HERHANGİ BİR ŞİDDET OLAYI İLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ'
Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez. Şiddet, çatışma ve savaşların karşısında barış siyasetimiz, sorunları diyalog ile çözme anlayışımız çok açık ve nettir. Kim hangi hesabı güdüyor olursa olsun, HDP barış ve çözüm siyasetinden asla vazgeçmeyecektir.
Bu olay üzerinden hedef alınan, HDP’nin barış siyasetidir. Yapılmak istenen savaş ve şiddetin yaygınlaştırılmasıdır. Bu vesileyle bir kez daha şiddet, çatışma ve savaşın tahribatlarının derinleştirilmemesi ve Ortadoğu coğrafyasında demokratik müzakere arayışlarının güçlendirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."
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