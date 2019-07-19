‘Suriyeli gelin’ çetesinden 5 ilde 2 milyon TL’lik vurgun

Hatay'dan gelerek Kayseri'de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişilik 'Suriyeli gelin' çetesinin oyununu Kayseri polisi bozdu. Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar 5 ilde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Ş.Ö., işçi oğlu G.Ö.'yü, bir yakınları aracılığıyla tanıştığı Hatay'da oturan 41 yaşındaki Suriyeli M. J.'nin 20 yaşındaki kızı M.J. ile evlendirmek istedi. Ş.Ö., Hatay'a gidip, M. J.'yi ailesinden istedi. Söz yüzüklerinin takılması ardından baba ve oğlu ile Suriyeli aile, Kayseri'ye geldi.

40 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI İLE KAÇTILAR

Baba Ş.Ö., gelin adayı M. J.'ye düğün için 40 bin lira değerinde ziynet eşyası aldı. Suriyeli aile, altınları alıp, düğün hazırlığı yapacaklarını söyleyerek Hatay'a döndü. Daha sonra telefonla aileyi arayan Ş.Ö., M. J.'ye ulaşamadı. Ailenin kayıplara karışması üzerine dolandırıldığını anlayan Ş.Ö., durumu polise bildirdi.

HATAY’DA 2 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Hatay'da olabileceklerini değerlendirerek, kente gitti. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi yakalayarak Kayseri'ye getirdi.

Şüpheli şahısların benzer yöntem ile Afyon, Aksaray ve Adana'da vatandaşları 2 milyon TL civarında mağdur ettikleri tespit edildi. Yakalanan M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.