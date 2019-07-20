Erdoğan'dan, Kıbrıs Harekâtı yıldönümünde Doğu Akdeniz mesajı

Kıbrıs Harekâtı'nın 45. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Harekâtı'nın 45. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi.Erdoğan mesajında, "Türkiye, Barış Harekâtı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır" dedi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır. Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek. Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak."