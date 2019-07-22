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08:05 22 Temmuz 2019
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    Gürsel Tekin

    CHP'li Tekin: İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri Türkiye’deki dehşeti ortaya koydu. 2009-2018 yılları arasında 30 bin 984 kişi intihar etti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İntiharların nedeni işsizlik ve geçim derdi” dedi.

    Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2009-2018 yılları arasında intihar sayısının 30 bin 984 olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İntiharların en büyük nedeni geçim sıkıntısı ve işsizlik” ifadesini kullandı.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    Tekin, sadece 2018'de 3 bin 161 intihar gerçekleştiğini hatırlatarak acil önlem alınmasını istedi. Üniversite mezunu gencin yanına gelerek kendisine intihar etmek üzere olduğunu anlatınca verileri detayları incelediğini anlatan Tekin şöyle konuştu:

    'TELEFON AÇAMIYORUZ'

    "TÜİK verilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını bilmemize rağmen bu sonuçlar bile dehşet verici. İnsanın yaşam hakkından daha kutsal bir hak var mı? Bu elinizden alınıyor. Yüzlerine bile bakmaya kıyamadığımuz pırıl pırıl gençler üniversiteden mezun olmuş, iş bulamayıp çaresiz kalıyor. Bunalıma sürükleniyor. 36 yıldır siyasetteyim, telefonları açamaz olduk. Vatandaş evladına sigortalı çalışacak, ne  olsa yapacak bir iş istiyor. Yangın çok büyük. Hiçbir iyileşme olmadığı gibi sıkıntı derinleşiyor.

    'DUYAN YOK'

    Çözüme yönelik ne varsa herkes elini taşın altına koymalı. Son 4 yıldır Kapalıçarşı'ya gidiyorum. Orada yangın var diyorum duyan yok. Dükkanların yüzde 30 ‘u kapalı. Kapalıçarşı'da 3 kişi ekonomik krizden intihar etti.

    'EŞİT PAY İSTENİYOR'

    82 milyon vatandaş eşit pay istiyor. Kamu harcamalarını sıfırlayın. 2 yıl lüks araçlara binmeseniz ne olur? İnsanlara iş bulana kadar kesilmeyen işsizlik maaşı vereceksiniz. İktidarı, muhalefeti birleşmeli çok acil kararlar alınmalı. Aksi takdirde toplumsal bunalım artacak."

    Etiketler:
    Ekonomi, işsizlik, intihar, CHP, Gürsel tekin
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