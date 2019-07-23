AK Parti'de belediye başkanları için düzenlenen eğitimler başladı: '11 maddelik manifesto' uyarısı

AK Parti’de, belediye başkanları için düzenlenen eğitimler başladı. Eğitimlerde başkanlara hem 11 maddelik manifestodaki hedeflere nasıl ulaşılacağı hem de parti prensipleriyle ilgili uyarılar yapıldı.

AK Parti’nin Erzurum’da başlayan ve Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun’da devam edecek eğitim toplantılarında belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetiminin içinde olduğu alanlarda eğitimlere başlandı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Erzurum’da yapılan toplantıda belediye başkanları yereldeki sorunları, belediye başkanlarının taleplerini parti yöneticilerine aktardı. Toplantıda bazı başkanların yerelde bürokrasiyle ilgili sıkıntılara dikkat çektiği ifade edildi. İstişare toplantısında, belediye başkanlarına AK Parti’nin 11 maddelik seçim manifestosunda yer alan şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye duyarlı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirler konusunda bilgilendirme de yapıldı.

ERDOĞAN'IN İBB BAŞKANLIĞI DÖNEMİ ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde sürecek toplantılarda deneyimli belediye başkanları özellikle vatandaşla etkili iletişim, bütçenin tasarruflu kullanımı ve mevzuat konularında birikimlerini paylaşacak. Toplantılarda belediye başkanlarının 5 yıllık görev süreleri boyunca hangi kurallara uyacakları, projeleri, AK Parti belediyeciliği ve partinin prensipleri anlatılacak. Başkanlara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarından örnekler verilecek.

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Bölge toplantılarından çıkan sonuçlar, vatandaşın şikayetleri ve gelen talepler raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Daha sonra Beştepe’de oluşturulacak sistemle de belediye başkanlarının performansı ve projelerin kamuoyundaki etkileri ortaya çıkarılacak. Böylece büyükşehirlerden en küçük belediyelere kadar şehirlerle ilgili tüm planlar, projeler, yatırımlar ve hizmetler bu strateji belgeleri üzerinden takip edilecek. Buna göre AK Parti’de ve Beştepe’de önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerde nasıl bir yol izleneceğine dair strateji belirlenecek.