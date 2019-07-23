'FETÖ fenomen hesapları alıp propaganda yapıyor'

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından üniversite bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), FETÖ'nün dijital ve sosyal medya faaliyetlerini araştırdı. Merkezin hazırladığı raporda FETÖ'nün dijital dünyada devam eden faaliyetlerine ilişkin olarak bazı tespitler yapıldı.

'EĞİTİM ALDILAR'

Raporda şunlar kaydedildi:

FETÖ, bilişim, telekomünikasyon, yazılım gibi alanlara dönük yatırım yapmış, eleman yetiştirmiş bir yapılanmadır. FETÖ'nün en çok yuvalandığı kurumların başında, bilişim kurumları gelmektedir. Örgütün 2000-2008 döneminde kurumlara yerleşme ve yayılma sürecinde FETÖ mensubu polisler, 2006 yılından itibaren ABD, Almanya ve İsrail'de siber güvenlik ve siber saldırı eğitimleri almaya başlamıştır. ABD'de emniyet kökenli akademisyenler aracılığı ile dijital güvenlik, sosyal medya ve algı yönetimi usul ve yöntemlerini öğrenmişlerdir.

FETÖ mensuplarına çeşitli talimatnameler ile sosyal medya üzerinden nasıl algı yönetimi yapacakları bildirilmiştir. FETÖ mensupları sosyal medya ve ağlarda akla gelen her türlü kimliğe bürünmektedir. FETÖ sahte bilgilerle oluşturulmuş sosyal medya hesapları üzerinden bilgi kirliliği ve kara propaganda yapan bir troll ordusu oluşturmuştur. Tek bir merkezden gelen emirler doğrultusunda küfür, hakaret ve tehdit yağdıran bu kişiler, yayınlanmasını istemedikleri hesapların şikayet etme yolu ile askıya alınmasını ya da kapatılmasını sağlamaktadır. FETÖ mensubu teröristler saptanan altı dilde kara propaganda yapmaktadır.

FETÖ'nün Türkiye genelinde ve bulundukları her ülkede sosyal medya sorumluları bulunmaktadır. Sosyal medyada paylaşılacak mesajlar tek bir merkezden yayınlanmakta daha sonra ‘distribütör hesaplar’ aracılığı ile yayılmaktadır. Kaçak/firari olarak yurt dışından paylaşım yapan örgüt elemanları, sosyal medyada genellikle gerçek isimlerini tercih etmekte; yurt içinde ise güvenlik gerekçeleri ile kurgulanan sahte isimler kullanılmaktadır. Mensuplarına en az beş adet sahte hesap açma ve günlük kotalı mesaj atma talimatı verilmektedir. Ünlüler tarafından takibe alınmak maksadıyla, ünlülere tweet gönderme ve ünlüler adına sahte (fake) sosyal medya hesabı açma talimatı verilmektedir. Örgüt, üyelerine sosyal ağların en çok kullanıldığı saatler 20.00 ile 23.00 arası yoğun paylaşımlarda ve yorumlamalarda bulunmaları talimatı verilmiştir.

'FENOMEN HESAPLARI SATIN ALIYORLAR'

Örgütün milyonlarca gerçek takipçisi olan fenomen hesapları para karşılığı satın aldığı ve bu hesaplardan kara propaganda yaptığına dair iddiaların bulunduğu da raporda belirtildi. SODİGEM, Türkiye'de ‘fenomen’ olarak tabir edilen çok sayıda gerçek takipçisiyle geniş kitlelere ulaşabilen sosyal medya hesaplarının sahiplerini de uyardı.