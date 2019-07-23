Bakan Kurum selden etkilenen Düzce'de: 66 bina boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Düzce'de 3 ilçe ve 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldığını ifade eden Kurum, "Hasar tespit çalışmalarına göre, 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında" dedi.

Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak. Bölgede herhangi bir salgın riskinden arkadaşlarımız bahsetmedi. Bununla ilgili her türlü tedbiri valiliğimiz, AFAD, Kızılay ve tüm birimlerimiz almıştır."