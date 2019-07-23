Trans kadın Didem Akay intihar etti

2018’de Trans Güzeli seçilen Didem Akay’ın yaşadığı baskılardan dolayı intihar ettiği öğrenildi.
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Didem Akay, 2016 yılının Ağustos ayında yakılarak katledilen trans kadın Hande Kader’in yakın arkadaşıydı.
Akay'ın intiharını arkadaşları sosyal medyadan duyurdu.
Trans kadın #DidemAkay yaşadığı baskılara daha fazla dayanamayarak dün intihar etti!— Murat Beyaz (@muratbeyazz) 23 Temmuz 2019
Didem, #HandeKader'in arkadaşıydı. Hande'yi yakarak öldürdüler. Didem'i baskıyla... pic.twitter.com/IxuVWIN16r
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