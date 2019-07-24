Belarus Büyükelçilik Müsteşarı Ankara'da komşusu tarafından vuruldu

Hürriyet'in haberine göre Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.



BELARUS DIŞİŞLERİ OLAYI DOĞRULADI



Belarus Dışişleri, Ankara'daki diplomatın yaralandığını doğruladı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Türkiye'deki diplomatın ateşli silahla yaralandığını teyit etti. Sputnik'e konuşan Glaz, "Ateşli silahtan yaralanan diplomat hastanede bulunuyor, orada tüm gereken yardım gösteriliyor" dedi.