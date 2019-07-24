Artvin merkezli FETÖ operasyonunda 40 gözaltı

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda her şüphelinin üzerinde F, A, B, L, J serisi 1 dolar, örgüt lideri Fetullah Gülen'in kasetleri, vaaz CD'leri, örgüte ait dijital materyaller, yasaklı yayınlara ait örgütsel dokümanlar, örgüt mensuplarına para gönderilmesiyle ilgili tutulan notlar, yurt dışı para transferlerine ait swiftler, örgütsel hesapların tutulduğu ajandalar, çok sayıda Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, cezaevlerinden gönderilen mektuplar ele geçirilmiştir" denildi.
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