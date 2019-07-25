Olay, Eyüpsultan Otoban bağlantı yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Abdülaziz Ö. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Filistin uyruklu Walaaml A. arasında araç içinde kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülaziz Ö., Walaaml A.'yı taksiden indirdi. Taksiden indirilmesine sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada Abdülaziz Ö. genç kadının kapı koluna asılmasına aldırış etmeyerek gaza bastı. Kapının kolunu bırakmayan Walaaml A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Abdülaziz Ö., ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde sürüklenen Walaaml A.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Ardından hastaneye kaldırdı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Abdülaziz Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Tartıştığı sevgilisini aracıyla sürükleyen taksici gözaltına alındı https://t.co/2rJgpqtVFU pic.twitter.com/BJ0gRXZusY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 25, 2019

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