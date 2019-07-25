HDP'li Paylan: Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu olduğunu hatırlattı. Paylan, "Ali Kemal, önce Abdulhamit istibdatına, sonra İttihatçıların milliyetçi politikalarına muhalif bir gazeteci- siyasetçiydi" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, Ali Kemal Bey’in torunu imiş. Ali Kemal, önce Abdulhamit istibdatına, sonra İttihatçıların milliyetçi politikalarına muhalif bir gazeteci- siyasetçiydi. İttihatçıların ülkeyi felakete sürüklediğini söyledi. Haklı çıktı" ifadesini kullandı.

Paylan şöyle devam etti:

"Ali Kemal Ermeni tehcirine karşı çıktı. İçişleri Bakanı olduğunda, Ermeni Soykırımının faillerini yargı önüne çıkarmak için mücadele etti. İstanbul’daki yargılamalar sonucunda, soykırımın bazı failleri mahkum oldu.

Ankara hükümeti ile İngilizlerin yaptığı gizli anlaşma ile, Malta’da bulunan İttihatçılar, Ermeni Soykırımındaki sorumlulukları hakkında yargılanmadan Ankara’ya geldi. Ali Kemal hain olarak yaftalandı. İzmit’te linç edilerek öldürüldü.

Ankara hükümeti ile İngilizlerin yaptığı gizli anlaşma ile, Malta’da bulunan İttihatçılar, Ermeni Soykırımındaki sorumlulukları hakkında yargılanmadan Ankara’ya geldi.

Ali Kemal hain olarak yaftalandı.

İzmit’te linç edilerek öldürüldü. — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 24, 2019

​Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi. Ermeni Soykırımı gibi büyük bir suçun hesabının sorulmasını istedi. Başarsaydı; soykırımcı, linççi, darbeci gelenek devletten temizlenecekti. Suç cezasız kaldı. Tekrarladı. Tekrarlıyor. Ali Kemal Bey’in ruhu şad olsun.

Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi.

Ermeni Soykırımı gibi büyük bir suçun hesabının sorulmasını istedi.

Başarsaydı; soykırımcı, linççi, darbeci gelenek devletten temizlenecekti.

Suç cezasız kaldı. Tekrarladı. Tekrarlıyor...

Ali Kemal Bey’in ruhu şad olsun... — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 24, 2019

​