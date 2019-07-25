HDP'li Paylan: Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi

Paylan şöyle devam etti:
"Ali Kemal Ermeni tehcirine karşı çıktı. İçişleri Bakanı olduğunda, Ermeni Soykırımının faillerini yargı önüne çıkarmak için mücadele etti. İstanbul’daki yargılamalar sonucunda, soykırımın bazı failleri mahkum oldu.
Ankara hükümeti ile İngilizlerin yaptığı gizli anlaşma ile, Malta’da bulunan İttihatçılar, Ermeni Soykırımındaki sorumlulukları hakkında yargılanmadan Ankara’ya geldi. Ali Kemal hain olarak yaftalandı. İzmit’te linç edilerek öldürüldü.
Ankara hükümeti ile İngilizlerin yaptığı gizli anlaşma ile, Malta’da bulunan İttihatçılar, Ermeni Soykırımındaki sorumlulukları hakkında yargılanmadan Ankara’ya geldi.— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 24, 2019
Ali Kemal hain olarak yaftalandı.
İzmit’te linç edilerek öldürüldü.
Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi. Ermeni Soykırımı gibi büyük bir suçun hesabının sorulmasını istedi. Başarsaydı; soykırımcı, linççi, darbeci gelenek devletten temizlenecekti. Suç cezasız kaldı. Tekrarladı. Tekrarlıyor. Ali Kemal Bey’in ruhu şad olsun.
Ali Kemal vicdanlı bir siyasetçiydi.— Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) July 24, 2019
Ermeni Soykırımı gibi büyük bir suçun hesabının sorulmasını istedi.
Başarsaydı; soykırımcı, linççi, darbeci gelenek devletten temizlenecekti.
Suç cezasız kaldı. Tekrarladı. Tekrarlıyor...
Ali Kemal Bey’in ruhu şad olsun...
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