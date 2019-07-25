AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda değişiklik kaçınılmaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu.
"İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmamalı" diyen Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)