AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda değişiklik kaçınılmaz

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmaması gerektiğini belirten AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu.

Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık" diye konuştu.

"İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmamalı" diyen Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.