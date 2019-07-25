'Belaruslu diplomat iki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı'

Türk komşusu tarafından iki kurşunla ağır yaralanan Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev'in iki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştığı belirtildi. Emekli asker olduğu belirtilen saldırganın daha önce de ateş açtığı kaydedildi.

Sputnik'e konuşan bir görgü tanığı, Poganşev'in saldırı sırasında iki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştığını ifade etti.

İsminin gizli tutulmasını isteyen görgü tanığı, "Tüm hadisenin yaşandığı Dikmen Parkı yakınında oturuyorum. Silah sesi duydum, balkona çıktım ve komşum olan Belaruslu diplomatın kanlar içinde ve iki çocuğunun elinden tutarak güvenlik kulübesine doğru koştuğunu gördüm. İki el ateş daha edildikten sonra diplomat dizleri üzerine düştü ve bir daha kalkamadı. Güvenlik görevliler, çocukları hemen kulübeye götürdü" dedi.

Silahlı kişinin hemen ortadan kaybolduğunu, polisin kısa sürede olay yerine geldiğini ve ambulans geldiğinde diplomatın bilincinin açık olduğunu anlatan görgü tanığı, "Silah eden kişi, emekli bir asker çıktı. Daha sonra evinde ateş etmeye başladı. Görünen o ki, diplomat bu merhametsiz kişiyle tesadüfen karşılaştı. Komşuların söylediğine göre, birlikte asansöre bindiler ve aralarında bir şeyler yaşandı. Asansörden çıkarken bu kişi ateş etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Emekli askerin psikolojik sorunları nedeniyle daha önce de bir olaya karıştığını belirten görgü tanığı, bu kişinin kendi blokundaki cam kapıya ateş ettiğini ancak güvenliğin o zaman polis çağırmadığını sözlerine ekledi.