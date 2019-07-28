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12:12 28 Temmuz 2019
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    'Yanlış anlaşıldım' diyen Soyer: Sivas'ımızı, Bitlis'imizi ve Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyorum

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, bir konuşmasında Sivas ve Bitlis'le ilgili yaptığı bir benzetmeden dolayı vatandaşlardan tepki geldi. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Soyer, "Kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi" dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen perşembe turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı. Soyer, toplantıların ilkinde yaptığı açıklamada İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekti, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyor muşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyor muşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" diye konuştu.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Gelen tepkiler üzerine “Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim” diyen Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin her ilinin, her yöresinin ayrı ayrı değerli ve benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Her ilimiz, kendi kadim ve doğal değerleri esas alınarak ve onları ön plana çıkartarak yönetilmeli ve tanıtılmalı.

    İzmir’in turizm potansiyeliyle ilgili kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi. Bitlis gibi, Sivas gibi İzmir’in olanaklarına sahip olmayan ve bütün zorluklara rağmen ileri gitmek için çabalayan kentlere göre çok daha avantajlıyken bunlar yokmuş gibi yaşamasına dair bir öz eleştiri yapmıştım.

    © AA / Samir Yordamoviç
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    Kaldı ki özellikle Ahlat ve Adilcevaz’a defalarca gitmiş, 'sakin şehir' olmaları için mücadele etmiş biri olarak; insanlarına, kültürüne, doğasına hayran olduğum bu şehre tepeden bakan, küçümseyen bir ifade kullanmam söz konusu olamaz. Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm.

    Asla aklımdan geçmeyen bu yanlış anlaşılma nedeniyle sizleri incittiysem lütfen kusura bakmayın. Bir kenti başka kentler ile kıyaslamak ve farklı değerleri birbiriyle karşılaştırmak asla onayladığım bir yaklaşım değil. Sivas'ımızı, Bitlis'imizi ve Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyor ve aynı derecede değerli görüyorum. Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim."

    SİVAS VE BİTLİS'İN BELEDİYE BAŞKANLARI YANIT VERMİŞTİ: GİBİSİ FAZLA SOYER

    Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Soyer’i tüm Sivaslılardan özür dilemeye davet etmişti. 

    Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Gibisi fazla Soyer, biz gerçekten Bitlis’te yaşıyoruz” demiş, Soyer’in, 'İzmir'in turizmdeki potansiyelinin kullanılamadığı hususuna dikkat çekmek isterken alakasız ve küçümseyici bir şekilde sarf ettiği cümlenin son derece talihsiz, kırıcı ve maksadını aşan bir beyan olduğunu' söylemişti.

    Etiketler:
    Turizm, Bitlis, Sivas, Tunç Soyer, İzmir
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