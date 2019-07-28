Kendini 'IŞİD emiri' ilan edip haraç toplayan zanlı korkutmak için internetteki haberleri kullanmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı.
Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mahmut Ö.'nün haraç toplarken 'Adana emiri' olduğuna inanmayanlara internette hakkında çıkan haberleri gösterip "Bakın gazeteciler bile benim DEAŞ'ın Adana emiri olduğumu biliyor, ona göre davranın" diyerek korkutup haraç aldığı öne sürüldü.
Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 IŞİD operasyonunda yakalandığı, Temmuz 2018'de yapılan operasyonda yine 'IŞİD'in Adana emiri' olarak suçlanıp tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.
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