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12:13 28 Temmuz 2019
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    ADANA'DA KENDİNİ SÖZDE DEAŞ ADANA EMİRİ İLAN EDEN ŞAHSIN, KENDİSİNE İNANMAYANLARI İNTERNETTEN HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİ GÖSTERİP KORKUTTUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ (FATİH KEÇE/ADANA-İHA) Adana'da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının DEAŞ'ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkutarak haraç aldığı ileri sürüldü.

    Kendini 'IŞİD emiri' ilan edip haraç toplayan zanlı korkutmak için internetteki haberleri kullanmış

    © İHA / FATİH KEÇE
    Türkiye
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    Adana'da kendini 'IŞİD emiri' ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3500 lira haraç aldığı öne sürülerek tutuklanan zanlının, internette kendisiyle ilgili haberleri kullanarak kendisine inanmayanları korkuttuğu iddia edildi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı.

    Gözaltı - tutuklama
    © AA /
    Adana'da IŞİD adına haraç topladığı ileri sürülen 12 kişi tutuklandı
    Yapılan çalışma sonucunda kendini 'IŞİD'in Adana emiri' olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün örgüt adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi.

    Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Adana IŞİD operasyon
    © Fotoğraf : DHA
    IŞİD'in 'sözde emir' düzeyindeki 7 üyesi Şanlıurfa'da yakalandı
    Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda haraçtan elde ettikleri 9500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

    Mahmut Ö.'nün haraç toplarken 'Adana emiri' olduğuna inanmayanlara internette hakkında çıkan haberleri gösterip "Bakın gazeteciler bile benim DEAŞ'ın Adana emiri olduğumu biliyor, ona göre davranın" diyerek korkutup haraç aldığı öne sürüldü.

    Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 IŞİD operasyonunda yakalandığı, Temmuz 2018'de yapılan operasyonda yine 'IŞİD'in Adana emiri' olarak suçlanıp tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.

     

    Etiketler:
    Operasyon, Haraç, emir, IŞİD, Adana
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