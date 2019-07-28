Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı.
B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.
Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan yeniden gözaltında https://t.co/EKrbStJV1d pic.twitter.com/y9t8Dsire4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 28, 2019
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