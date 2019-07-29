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10:00 29 Temmuz 2019
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    Kılıçdaroğlu: Erken seçim çağrısı yapmayacağız, iktidara zaman tanımak lazım

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak erken seçim çağrısı yapmayacaklarını belirterek, “Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, iktidara zaman tanınması gerektiğini ifade etti.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sırasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

    Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, erken seçim ve sistem tartışmalarıyla ilgili olarak "CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli" dedi.

    Kılıçdaroğlu devamında şunları kaydetti:

    'BAŞKA PARTİYE YÜZÜNÜ DÖNÜYOR'

    "Şimdi mutfağında yangın var ve bu sorunları görüyor. Sorunu çözemedikleri sürece vatandaş doğal olarak sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakir fukaranın, çiftçinin, esnafın sorununu çözen bir yasa değildi. Vatandaş bütün bu gerçekleri görsün. Bunlar bu ülkenin sorunlarını çözemezler. Sonrası gelecek nasıl olsa. Bu ülkede bir seçim olacak ve biz bütün gerçekleri anlatacağız."

    Kılıçdaroğlu, "CHP olarak sistem değişikliğine yönelik öneriler neler?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    'KİŞİYE ENDEKSLİ SİSTEM OLUŞTURULMAZ'

    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    "Getirilen sistem bir kişinin arzularını tatmin etmek için getirilen bir sistemdir. Kişiye endeksli sistem oluşturulmaz. Neden Türkiye’deki ucube bir sistemdir? Çünkü, kişiye endeksli yapıldığı için. Yani Erdoğan istediği için. 23 Nisan konuşmasında altı madde halinde CHP’nin bu konudaki görüşlerini açıkladım. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı birinci madde. Yargının bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü gibi altı madde halinde bunu açıkladım. Altı maddeyi yapmayı düşünüyorlarsa gelsinler. Biz demokratik bir sistem kurulmasını isteriz. Ama AK Parti bunları yapabilir mi; hayır yapamaz. Çünkü AK Parti lider eksenli bir parti. Bir kişinin iradesi var, devasa AK Parti’nin iradesi yoktur."

    İçtüzük değişikliği konusunda da Kılıçdaroğlu, "Böyle bir öneri gelir mi gelmez mi bilmiyorum. İçtüzük neyi çözecek? Var olan ucube Anayasa’nın olumsuzluklarını mı çözecek? Varsa bir olumsuzluk önce Anayasa’yı değiştirmeleri lazım. Eğer gerçekten yasama organının başkanı yasamanın güçlü olmasını istiyorsa kendisine önerim şuydu: Bir kanunlar, kararlar dairesi oluşturacaksınız, Cumhurbaşkanı’nın bütün kararlarının incelenmesi ve gerekirse aykırılık varsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. O zaman siz Meclis iradesinin bağımsız olduğunu bütün dünyaya ilan edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu sözlerine "Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyip bu kararname anayasaya aykırıdır diye bir ifadeyi Sayın Şentop’tan duyabilir misiniz? Duyamazsınız. Bu nedenle yasama organı yürütmenin emrinde zaten" diye devam etti:

    'ÖRGÜT BASKISINDAN KURTARIYORUZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Orhan Akkanat
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    31 Mart'ta yapılan yerel seçimin sonuçlarına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Belediye başkanlarımız bu seçimlere kendi belde sorunlarını iyi kavradıkları için güzel projelerle çıktılar. Bir de örgütler, ‘İlla bizim adamımızı alın’ dediklerinde biz ona genel merkez olarak izin vermiyoruz. ‘En nitelikli adamları alacaksınız ve nitelikli insanlarla çalışacaksınız’ diyoruz. Böylece onları örgütten gelen siyasal baskıdan kurtarmış oluyoruz. Açık çağrı yapmamın nedeni; örgüt de duysun. Sonuçta belediye başkanları bizi iktidara taşıyacak ana aktörler. Onlar ne kadar iyi çalışırlarsa ne kadar iyi yönetirlerse kendi beldelerinde halka ne kadar güven verirlerse CHP’ye duyulan güven de o kadar artacaktır. Belediye başkanlarımızın bir de böyle görevi var. Belli bir zaman dilimi içinde ayrıca yoksulluk envanteri çıkaracaklar. Bu envanterle yoksullara yardımda bulunacağız."

    'KÜRT SORUNU RAPORU GÜNCELLENİYOR'

    Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu raporuyla ilgili olarak da “Daha önce ‘22 Soru 22 Cevap’ diye Kürt sorunu ile ilgili üç-dört yıl önce hazırladığımız bir raporumuz vardı. Yine benzer şekilde gelişen olayları da dikkate alarak ‘22 Soru 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var" diye konuştu.

    Etiketler:
    belediye, eleştiri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kürt, Zaman, AK Parti, Erken seçim, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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