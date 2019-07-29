Gökçek: 35 yaşın altında, eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa cepheye gönderilmeli

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında Suriyelilerin durumuyla ilgili olarak görüşlerini dile getirdi.

​"Suriye'de katliam vardı, cinayet vardı, Suriye'den kaçtı bize sığındılar, Avrupa kapıları kapatırken biz açtık. Baştan ben olmak üzere tüm AK Partililer 'Bu gelenler bize emanet, aynı şey başımıza gelse biz ne yapardık? Suriyelilere sahip çıkmak insanlık, Müslümanlık gereğidir" dedik" ifadesini kullanan Gökçek, şöyle devam etti:

2️⃣SURİYE'LİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK,VİCDANİ VE İNSANİ BORCUMUZDUR...

HEM TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ, HEM SURİYE'LİLERİN TOPRAKLARINA GERİ DÖNMESİ İÇİN TÜRK ORDUSU MÜCADELE VERİYOR.

30.000 KİŞİLİK ÖSO ORDUSU TÜRK ORDUSU İLE BERABER MÜCADELE YÜRÜTÜYOR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2019

​'SURİYELİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İNSANİ BORCUMUZ'

"Suriyelilere ev sahipliği yapmak, vicdani ve insani borcumuzdur. Hem Türkiye'nin güvenliği hem Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için Türk ordusu mücadele veriyor. 30 bin kişilik ÖSO ordu Türk ordusu ile beraber mücadele yürütüyor.

3️⃣BÜTÜN BUNLAR OLURKEN ASKERLİK YAŞINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN BİRÇOK SURİYELİ MAALESEF KAFELERDE KEYF ÇATIYOR, SAHİLLERDE BOY GÖSTERİYOR.



KESİNLİKLE MÜLTECİ'LERE KOL KANAT GERİLMESİNE KARŞI DEĞİLİM. AMA BİZ SAVAŞIRKEN BUNLARIN OTURMASI KANIMA DOKUNUYOR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2019

​​'KANIMA DOKUNUYOR'

Bütün bunlar olurken askerlik yaşında Türkiye'de bulunan birçok Suriyeli maalesef kafelerde keyif çatıyor, sahillerde boy gösteriyor. Kesinlikle mültecilere kol kanat gerilmesine karşı değilim ama biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor.

4️⃣YENİ BİR POLİTİKA ŞART...

TÜRKİYE'DE YAŞIYAN 35 YAŞIN ALTINDA ELİ SİLAH TUTAN NE KADAR SURİYE’Lİ̇ VARSA TÜRKİYE'DE KURULACAK KAMPLARDA ASKERİ EĞİTİME ALINMALI VE SURİYE CEPHELERİNE GÖNDERİLMELİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2019

​'YENİ BİR POLİTİKA ŞART'

Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli.

5️⃣SURİYELİ ÇOCUKLAR,KADINLAR, YAŞLILAR VE ENGELLİLER BİZE EMANET. BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERLERİ VAR.BİZ ONLARA BAKALIM.



AMA 35 YAŞ ALTI SURİYE’Lİ̇LER ÇARPIŞSIN VE ÜLKELERİNİ TERÖRİSTLERİN ELİNDEN TEKRAR ALIP, ÇOLUK ÇOCUKLARINI ÜLKELERİNE DÖNDÜRSÜN... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2019

'SURİYELİ ÇOCUKLAR, KADINLAR, YAŞLILAR, ENGELLİLER BİZE EMANET'​​

Suriyeli çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler bize emanet. Başımızın üzerinde yerleri var. Biz onlara bakalım. Ama 35 yaş altı Suriyeliler çarpışsın ve ülkelerini teröristlerin elinden tekrar alıp çoluk çocuklarını ülkelerini döndürsün.

6️⃣ÖNCE SURİYELİ GENÇLERE ÇAĞRIM…

DERNEKLERİNİZ VASITASIYLA HEM SURİYE’Lİ̇ HEMŞEHRİLERİNİZE, HEM TÜRK DEVLETİNE ÇAĞRIDA BULUNUP, CEPHEYE GİTMEK İSTEDİĞİNİZİ AÇIKLAYIN.



GÖRECEKSİNİZ TÜRKİYE'DE SURİYELİLİK TARTIŞMASI BİR ANDA BİTECEKTİR. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 28, 2019

'CEPHEYE GİTMEK İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN'​

Önce Suriyeli gençlere çağrım; dernekleriniz vasıtasıyla hem Suriyeli hemşehrilerinize hem Türk devletine çağrıda bulunup cepheye gitmek istediğinizi açıklayın. Göreceksiniz Türkiye'de Suriyeli tartışması bir anda bitecektir."