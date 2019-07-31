İYİ Partili Türkkan: Atatürk'ün doğduğu evin orijinal hali gitmiş, yerine ucube bir şey çıkmış

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te bulunan evinde gerçekleştirilen restorasyona tepki gösterdi. Türkkan, "Evin orijinal hali gitti, yerine ucube bir şey çıktı. Kullanılan eşyaları görün acırsınız" dedi.

Türkiye'nin kurucu cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında Selanik'te doğduğu ve çocukluk yıllarının bir kısmını geçirdiği Selanik'teki evinde restorasyon yapıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre evi ziyaret eden ve söz konusu restorasyonu yorumlayan İYİ Partili Türkkan, “Evi ziyaret eden herkes hayal kırıklığına uğruyor. Orjinal hali gitmiş, yerine ucube bir şey çıkmış. Kullanılan eşyaları görün acırsınız. Sarı, kırmızı, lacivert puflar, alüminyum merdiven trabzanı ve bir sürü daha tuhaflıklar var” dedi.

Türkkan şunları söyledi:

'İLK RESTORASYON DA SORUNLUYDU'

“Atatürk'ün doğduğu ev sanki bir ‘Pul Müzesi' olmuş. Bazı eşyalar alınıp Türkiye'ye getirilmiş. Bunlar derhal geri taşınmalı ve ev eski haline getirilip, tarihi dokuya uygun olarak restore edilmeli. Renkli pufların salonda ne işi var? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev bu görüntüden kurtarılmalı."

Selanikte’ki Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret eden herkes hayal kırıklığına uğruyor. Evin orijinal hali gitti, yerine ucûbe bir şey çıktı. Kullanılan eşyaları görün acırsınız. Sarı mavi koltuklar, alüminyum merdiven tırabzanı ve bir sürü daha tuhaflıklar. @TCKulturTurizm pic.twitter.com/tHO0LLUP4l — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 29, 2019

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