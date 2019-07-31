MHP'li Aycan: Siyam ikizleri tek sayılmalı, ortak sınava girmeli, tek bir kağıt olmalı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi’ndeki (TYT) 150 puan barajını geçemeyince tercih yapamadı. Ayşe’nin puanı 141, Sema’nın puanı ise 140’ta kaldı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre 18 yaşındaki ikizler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu söylemişti.

SENEYE TEKRAR GİRECEKLER

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu toplantısında Siyam ikizlerinin sınav olma şekillerine itiraz ederek ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar’a “İkisinin aynı yerde okuması lazım” talebinde bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Siyam ikizleriyle ilgili şunları söyledi:

“Puanları düşük, barajı aşamadılar. Seneye inşallah iyi hazırlanıp, tekrar girecekler. Biz de verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğiz. Yeni dönemde de YÖK Başkanlığı ile temas kuracağım tek sayılıp, ortak sınav yapmaları ve tek bir kağıt olması konusunda... Hukuki yönden sıkıntıları var ama halletmeye çalışacağız. Okumayı çok istiyorlar, ben de okumalarını çok istiyorum. ‘Eğitim şart’ diyorlar, çok motiveler. Üzgün değiller. Tekrar sınava girmeyi istiyorlar.

© İHA / ÖSYM’nin zorlu siyam ikizleri sınavı: 'Farklı üniversitelerde farklı bölümleri kazanırlarsa ne olacak?'

Sınav yaparken iki ayrı kağıt, iki ayrı birey olarak girmişler onun da sıkıntıları olmuş. Tek kağıtta girmelerinde başarıları da daha iyi artar. Açık lise mezunu oldukları için sınavla ilgili hiç deneyimleri de yok. Onu da bakanlıktan istedim. Deneme sınavına alınması için bir şeyler yapmalarını talep ettim. Sınava hazırlanarak tekrar girmeyi istiyorlar. İki ayrı birey olarak girmeleri onları çok zorlamış. Birbirlerini hissediyorlar, takıldıklarını hissediyorlar. Bakamıyor, yardım edemiyor ama ikizinin ‘sıkıntı çektiğini hissettim’ diyor. Yardım edememekten dolayı tedirgin oluyorlar. Ayrı birey gibi davranmaları kolay değil.”