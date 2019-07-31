Salda Gölü ihalesi ertelendi

Salda Gölü'ne inşa edilmesi planlanan Millet Bahçesi için bugün yapılan ihale, birden fazla firmanın katılması, tekliflerin ve dosyaların değerlendirilmesi amacıyla 1 hafta sonraya ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur’un Yeşilova İlçesindeki Salda Gölü kenarında inşa ettirilecek olan “Burdur Salda Gölü Millet Bahçesi” ihalesi bugün TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, ihale 1 hafta sonrasına ertelendiği belirtildi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın aktardığı bilgilere göre, ihaleye birden fazla firmanın katılması, tekliflerin sunulması ve dosyaların değerlendirilmek üzere incelenmesi nedeniyle 1 hafta sonraya ertelendiği belirtildi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyu ve bembeyaz sahili ile Türkiye’nin Maldivleri sayılan Salda Gölü’ndeki ihaleye ilişkin önceki gün CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Yeşilova Salda Halk Plajında “Salda’ya Dokunma” başlığıyla eylem yapılmıştı.