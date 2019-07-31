Salda Gölü ihalesi ertelendi

Cumhuriyet'in aktardığına göre, ihale 1 hafta sonrasına ertelendiği belirtildi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın aktardığı bilgilere göre, ihaleye birden fazla firmanın katılması, tekliflerin sunulması ve dosyaların değerlendirilmek üzere incelenmesi nedeniyle 1 hafta sonraya ertelendiği belirtildi
Burdur’un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyu ve bembeyaz sahili ile Türkiye’nin Maldivleri sayılan Salda Gölü’ndeki ihaleye ilişkin önceki gün CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Yeşilova Salda Halk Plajında “Salda’ya Dokunma” başlığıyla eylem yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)