Mansur Yavaş 100 günde yaptıklarını anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk 100 günde belediyenin yaptığı çalışmaları paylaştı. Yavaş, "İlk 100 günde hemşehrilerimizin mali ve sosyal haklarını titizlikle koruduk ve gözettik. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışır bir kent haline beraber getireceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk 100 günde yaptıkları icraatları resmi Twitter hesabından paylaştı.

“Göreve geldiğimiz günden itibaren kimseyi ötekileştirmeyen ve herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışını esas alan çalışmalar yaptık. Ankaralıların hakkına sahip çıkacak ve sizlerle birlikte başkentimiz için yeni başarı hikayeleri yazacağız” diyen Yavaş, Belediye olarak yaptıklarını şu şekilde sıraladı:

-100 günlük dönemimizde (8 Nisan- 16 Temmuz 2019) tahsil ettiğimiz; bütçe gelirleri 1.244.954.189 TL bütçe giderleri 1.108.374.787 TL’dir. İsrafla mücadelemiz sonuç vermiş ve Ankaralıların bütçesinden 100 günde 136.579.402 TL bütçe kazanımı sağlanmıştır.

Değerli hemşehrilerim;



Göreve geldiğimiz günden itibaren kimseyi ötekileştirmeyen ve herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışını esas alan çalışmalar yaptık.



Ankaralıların hakkına sahip çıkacak ve sizlerle birlikte başkentimiz için yeni başarı hikayeleri yazacağız. #100Gün — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 31, 2019

​-İlk 100 günlük dönemimizde; bankadaki nakit mevcut 160.401.372 TL arttırılmıştır. Kısa dönem alacaklarımızdan 18.011.836 TL tahsil edilerek belediye hesaplarına dahil edilmiştir. Kısa dönem borçları ödenmeye başlanmış ve yapılan ödemelerle borçlar 24.271.956 TL azalmıştır.



-İlk 100 günlük dönemimizde; bankadaki nakit mevcut 160.401.372 TL arttırılmıştır. Kısa dönem alacaklarımızdan 18.011.836 TL tahsil edilerek belediye hesaplarına dahil edilmiştir. Kısa dönem borçları ödenmeye başlanmış ve yapılan ödemelerle borçlar 24.271.956 TL azalmıştır.



-İlk 100 günde; Türkiye’ye örnek olacak şeffaflık uygulamalarını hayata geçirdik ve tüm ihaleleri canlı yayınla milyonlara ulaştırdık. Çoğulcu demokrasiyi esas alarak “Ankara Kent Konseyi” toplantısını düzenledik ve Ankara’nın gelecek planını sizlerle birlikte yaptık.

-İlk 100 günde; Öğrenci evlerine %50 su indirimi, Asfalt parası nedeniyle tapulara konulan şerhlerin kaldırılması, Milli bayramlarımızda da ücretsiz ulaşım, Yaya geçiş sürelerinin uzatılması gibi hayata dokunan çalışmalara birlikte imza attık.-İlk 100 günde; Sincan OSB alt geçidinin hizmete açılması, İstanbul Yolu-Ayaş bağlantı kavşağının tamamlanması, Çubuk 1 Baraj Gölü’nün temizlenmesi ve Sakarya Caddesi’nin yenilenmesi gibi projeleri hayata geçirdik.-İlk 100 günde hemşehrilerimizin mali ve sosyal haklarını titizlikle koruduk ve gözettik. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır, tüm yönetimiyle hesap verebilir bir kent haline beraber getireceğiz.