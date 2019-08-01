Bahçeli'den İYİ Partililere 'geri dönün' çağrısı

İYİ Parti'nin kurultay kararı almasının ardından Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’den kopanların 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurduklarını belirterek "CHP ve HDP ile ittifakı vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır" dedi ve bu kişilere MHP'ye dönüş yapma çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: