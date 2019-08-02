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10:12 02 Ağustos 2019
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    Aynı apartmanda oturduğu bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Semiha T., şiddet ve hakaret gördüğü iddiasıyla 15 komşusu hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Apartman sakinleri ise 'Semiha Hanım yüzünden sürekli karakollardayız, kendi evimize rahat girip çıkamıyoruz. Psikolojimiz bozuldu' diyerek karara itiraz etti. İ

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda yaşayan ev hanımı Semiha T., apartman komşularından şiddet gördüğünü, hakarete uğradığını ve köpeğinin darp edildiğini iddia ederek isimlerini tek tek saydığı 15 komşusundan karakola giderek şikayetçi oldu.

    49 yaşındaki Alex Bonilla, Mayıs ayında bir pazar günü komşusunun karavanına girmiş ve karısıyla komşusunu yatakta yakalamıştı.
    © Fotoğraf : Twitter/New York Daily News
    Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti
    Gülcan K. isimli komşusunun köpeğini darp ettiğini iddia eden Semiha T., komşuları Maviş B. ve Mustafa B. için de, “Bu şahıslar yönetim izni alınmadan bilgimiz dışında ikamet kapısına kamera taktırarak benim ve komşularımın bina içerisinde huzuru bozmakta ve kaydımızı alarak 3. şahıslara yaymaktadır. Mustafa B. beni gördüğü yerde dik dik suratıma bakmaktadır. Beni daha önce darp ettiği için korkmaktayım” dedi.

    Fuat K., Tülay K. isimli komşuları için, “Sürekli çevremde dolaşarak beni rahatsız etmektedir” iddiasında bulunan Semiha T., diğer komşularının da isimlerini vererek kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Semiha T., ifadesinde, “6284 sayılı kanun kapsamında bu şahıslardan benden uzaklaştırılmasını istiyorum” dedi.

    ZORLAMA HAPSİ OLABİLİR

    Semiha T., 15 komşusu hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme de 4 Temmuz tarihinde 3 ay süreyle “tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, tarafların karşılıklı olarak birbirlerini iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine” karar verdi. Kararda tedbir kararına muhalefet edilmesi halinde zorlama hapsine tabi tutulacağı uyarısı da yapıldı.

    ‘BENİ PANİK ATAK HASTASI YAPTI’

    Trabzon'da bahçesine giren eşeği keserle yaraladığı öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
    © AA /
    Komşusunun eşeğini keserle yaraladığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma
    Haklarında uzaklaştırma kararı verilen bazı komşular, Ankara 5. Aile Mahkemesi’nde itiraz etti. Apartman sakini Maviş B. itiraz başvurusunda “Evimizin önünden geçerken sözlü ve fiziksel davranışlarda bulunuyor. Apartmanda huzurumuz kalmadı. Sürekli endişe içindeyiz. Evimize rahatlıkla girip çıkamıyoruz” dedi. 
    Nizam E. ise yaptığı itiraz başvurusunda psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Beni sürekli zabıtaya, mahkemeye ve kaymakamlığa şikâyet ederek, iş gücümün kaybolmasına neden oluyor. Zamanımın çoğunu karakollarda geçiriyorum. Bu kişi beni panik atak hastası yaptı. Koruma tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyorum.” İtiraz başvurusunda bulunan bir diğer apartman sakini Dilara B. de “Apartmanda bu sebeple taşınan komşularımız oldu. Artık biz de dayanamayacak duruma geldik” dedi.

    ÇOCUKLARIM BALKONA ÇIKINCA POLİS GÖNDERİYOR

    Gülcan K. isimli apartman sakini de itirazında, “Bu kişi evime sürekli olarak polis ve zabıta gönderiyor. Çocuklarımı balkona dahi çıkartamaz oldum. Balkona çıktıkları zaman polis gönderiyor. Bu kişi sayesinde ben ve eşim sürekli günlük olarak karakola geliyorum. Aile huzurum kalmadı” iddiasında bulundu. Gönül D. ise itiraz başvurusunda “Bize ne apartmanda ne de mahallede huzur bırakmadı. Kendisine koruma kararı aldırmış. Biz de Semiha T.’ye karşı koruma kararı aldırdık” dedi.

    Ankara 5. Aile Mahkemesi itirazların reddine kararı verdi.

    Avukat Seray Yörük, tartıştığı komşusuyla uzlaşma yoluna gidip 600 kilo kedi ve köpek maması aldı
    © İHA /
    Tartıştığı komşusuyla uzlaşma yoluna gidip 600 kilo kedi ve köpek maması aldı
    SELAM DAHİ VERMEYECEKLER

    Avukat Mustafa Karadağ kararın infazının şu şekilde gerçekleştiğini belirtti:

    “Belirli aralıklarla polis gidip, ihlal olup olmadığını konusunda tutanak düzenleyecek. 3 ay boyunca herhangi bir ihlal gerçekleşmezse, bu tedbir kararı uygulanmış olacak. İhlal söz konusu olduğundan, ilgililerden birisi talebi üzerine zorlama hapis uygulanacak. Bu karar üzerine taraflar aynı apartman içerisinde olmuş olsalar bile birbirinin evlerine yaklaşmayacaklar. Birbirlerine selam dahi vermeyecekler, karşılaşmamaya özen gösterecekler.”

    Etiketler:
    Şikayet, Mahkeme, Ankara, Karar, uzaklaştırma, komşu, apartman
    Topluluk kurallarıTartışma
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