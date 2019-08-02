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10:12 02 Ağustos 2019
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    Manukyan'ın mirasıyla ilgili tartışma sürüyor: Çilingir hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi

    © Flickr /
    Türkiye
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    Eski genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasçı Kerope Çilingir’in nüfus kayıtlarında oynama yaptığı iddiasıyla yapılan suç duyurusuna ‘zaman aşımı süresi’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

    Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre 2001’de hayatını kaybeden eski genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasçısı olduğunu iddia eden Hakan Bağçivan, savcılığa 79 yaşındaki Kerope Çilingir ve bazı memurlar hakkında ‘sahtecilik’ suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    Bağçivan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Kerope Çilingir’in nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan’ın tek mirasçısı gibi gösterdiğini belirtti.

    Bağçivan şunları kaydetti:

    “Yasal miras hakkım gerek yurt dışı, gerekse yurt içi nüfus kütüklerinde sahte kayıtlar oluşturulması ve sahte belgeler alınması sureti ile yok edilmiştir. Şişli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 31 Mayıs 2001 tarihli veraset ilamı içeriği kesinlikle doğru değildir. Matild Manukyan olarak bilinen ama gerçekte ki ismi Evelyn Mathilde Chah Mouradian isimli kişinin mirasçısıyım. Bu kişi çocuksuz ölmüş olup mirası halası Susan Chah Mouradian yoluyla büyük babaannem Gülnaz Bahçivan’a ve aralarında benimde bulunduğum yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir. Sahtecilik yapan tüm kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

    Savcılık “zaman aşımı doldu” dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık suç tarihinden itibaren 18 yıl geçtiğini ve zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

    Ziya Gökhan Atalan
    © Fotoğraf : DHA
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    DNA TESTİ İSTEMİŞTİ

    Manukyan’ın mirasçısı olduğunu öne süren Hakan Bağçivan, Manukyan’ın kabrinin açılarak DNA eşleşmesi yapılmasını talep etmişti. Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak isteyen 16 davacı, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılmasını istemiş, İstanbul 13. Sulh Mahkemesi, Çilingir’in varisliği için nüfus müdürlüğünden yazı talep etmişti.

    Bu süreçte de Manukyan’ın tüm mal varlığına tedbir konuldu. Dava aralık ayında görülecek.

    Etiketler:
    Takipsizlik, zaman aşımı, sahtecilik, Hakan Bağçivan, Kerope Çilingir, miras, Matild Manukyan
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