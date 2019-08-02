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16:19 02 Ağustos 2019
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    Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalıştı

    Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi

    © İHA /
    Türkiye
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    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 ay önce cezaevinden çıkan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, ailesiyle birlikte kaldığı binayı yakmaya çalıştı. Yakınları tarafından darp edilen şahsın, daha önce de aynı binayı yakmaya çalıştığı öğrenildi.

    © AA / Metin Girgin
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    Olay öğlen saatlerinde Gebze Ulus Mahallesi 2145 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2145 Sokak’ta bulunan 4 katlı binada yaşayan ve 3 ay önce hapishaneden çıkan Abdullah Ç., yakınları ile birlikte yaşadığı binanın depo kısmındaki malzemeleri ateşe verdi.

    Binadan dumanlar yükseldiğini gören yakınları ise depoya indiğinde malzemelerin yandığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. Bu sırada alevleri söndürmeye çalışan bina sakinleri, kendilerini engelleyerek yanma tehlikesi geçiren Abdullah Ç.’yi darp ederek zorla dışarı çıkardılar.

    BİNAYI YAKAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinde yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin arasında dumandan etkilenen ve aldığı darbelerle ağır yaralanan Abdullah Ç. ise ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    AYNI BİNAYI İKİNCİ KEZ YAKMAYA ÇALIŞTI

    Öte yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Ç.’nin daha önce de aynı şekilde kendisinin de mal sahibi olduğu binayı yakmaya çalıştığı adam yaralama ve çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden ise 3 ay önce çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelen ve yangını çıkaran şahsın ağır yaralandığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

    Etiketler:
    Kundaklama, Kocaeli
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