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    Murat Kurum

    Bakan Kurum: Hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız

    © AA /
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız" dedi.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaali ve Karasu ilçelerinde 17-18 Temmuz'da yaşanan su baskını ve heyelandan dolayı zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. 

    Zarar gören bir tavuk çiftliğini ziyaret eden Kurum, vatandaşlardan bilgi aldı. Bölgedeki çiftçilerin, esnafın borçlarının ötelendiğini anımsatan Bakan Kurum, şehircilik anlamında da derelerin temizlenmesi, ıslahı, yıkılan köprülere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yarından itibaren hızlı bir şekilde yapım sürecine gireceğini söyledi.

    Yaraların hep birlikte sarılacağını aktaran Kurum, "Sonuçta bir afet. Allah daha beterinden saklasın. Kimsenin canına bir zarar gelmedi en azından. Biz buna dua edelim, şükredelim, inşallah öbürlerini hep beraber nasıl yaptıysak düzelteceğiz" diye konuştu. 

    Daha sonra Maden Deresi mesire alanına giden Bakan Kurum, selden zarar gören bölgeleri gezerek, bilgi aldı. 

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    'BUGÜNE KADAR 25 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

    Adapazarı ilçesinde yapımına başlanan Millet Bahçesi'nin şantiye alanında da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek, Başkan Ekrem Yüce'yi ziyaret etti. 

    Belediye faaliyetleri hakkında Yüce'den bilgiler alan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'nın önemli şehirler arasında yer aldığını söyledi. 

    AK Parti iktidarları döneminde vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 25 milyar liralık yatırımı Sakarya ilimize yaptık. Bakanlığımızın da bu yatırımdaki payı yaklaşık 5.5 milyar lira. Devam eden de 300 milyon liralık yatırımımız var" dedi. 

    Kurum, kentin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak yatırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, "Hiçbir zaman bakmadığımız gibi bundan sonra da hiçbir projeye rant gözüyle bakmayacağız. Aslolan insan yaşamı. İnsanımızın sosyal kültürel yaşamını yukarıya çıkaracak projeleri hep birlikte yapıyor olacağız" değerlendirmesini yaptı. 

    Sakaryaspor'un eski stadyumunun olduğu 62 bin metrekarelik alanda farklı etkinliklerin yapılabileceği Millet Bahçesi'nin inşa edildiğini anımsatan Kurum, projenin yıl sonunda hizmete gireceğini bildirdi. 

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    Kentte yapımı devam eden Akçay Barajı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, belediyenin mevcut su hizmetinden zarar etme pahasına vatandaşa hizmet ettiğini belirtti. 

    Akçay Barajı'nın, içme suyunun maliyetini düşüreceğini aynı zamanda da kalitesini artıracağını vurgulayan Bakan Kurum, projenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar bitirecek şekilde maddi desteği belediyeye vereceklerini kaydetti.

    Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, kentte yaşanan sel felaketinde 13 milyon liralık zarar gördüğünü aktaran Bakan Kurum, bakanlığın İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle bu projeyi yeniden ihya edeceğini vurguladı. 

    Bakan Kurum, ilçelerde sel sebebiyle grup yollarının 13 milyon liralık zarar gördüğünün belediye tarafından tespit edildiğini, yıl sonuna kadar bu yolların bitirilmesi için İller Bankası aracılığıyla bir kısmı hibe, bir kısmı kredi desteği olmak üzere yardım edeceklerini aktardı. 

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    Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Sakarya İl Başkanlığına geçen Bakan Kurum, burada partililere seslendi.

    Kurum, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'nin, teşkilatın gayretleriyle yüzde 65'le başkan seçildiğini belirterek, Yüce'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi. 

    Artık seçim sürecinde verilen sözleri tutma zamanı olduğunu vurgulayan Kurum, "O tevazu, gönül belediyeciliği dediğimiz ve gönlümüzün kapısını sonuna kadar açtığımız o anlayışı artık vatandaşlarımıza dokunmak suretiyle bu projeleri gerçekleştirmek zorundayız. Kapımızı, gönlümüzü her zaman açık tutacağız ve tevazu içerisinde hareket edeceğiz. Biz vatandaşlarımıza bu sözleri verdik. 11 maddede dedik ki, 'Biz yeşil, güçlü şehirler inşa edeceğiz. Bundan sonraki süreçte yönetim anlayışımızı şeffaf ve hesap verilir şekilde vatandaşlarımızla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı. 

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    Murat Kurum, altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar birçok projeyi parti teşkilatlarıyla vatandaşlara anlatacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Seçim geldiği zaman o verdiğimiz sözlerin hepsi tutulmuş, hatta üzerine yeni projeler yapılmış, bitirilmiş olacak. Seçim geldiği zaman vatandaşımız bize, 'Yine seçim geldi, siz söz vermeye geldiniz' demeyecek. 'Siz bundan 4-5 sene önce verdiğiniz sözleri tuttunuz, hatta onun üstüne ilaveler yaptınız, şimdi de yeni sözler vermek üzere buraya geldiniz' diyecek. 'Biz sizden daha önce bunu istedik, ama yapmadınız.' dedirtmeyeceğiz. İşte o gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız ve o çerçevede işlerimizi yapıyor olacağız."

    Etiketler:
    AK Parti, Baraj, Rant, Proje, Murat Kurum
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