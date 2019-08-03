Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye armağan edebileceği şarkı aklıma geliverdi

Ahmet Hakan, Hürriyet'te " Bahçeli’nin amacı ne? 5 adet komplo teorisi " başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" çağrısını değerlendirdi.

Hakan şöyle devam etti:

"MHP lideri Devlet Bahçeli’den İYİ Parti’ye yönelik ’Yuvaya dönün’ çağrısında yer alan cümlelerden biri de şuydu: ’Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur.’

İşte bu cümleyi okuyunca aklıma Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye armağan edebileceği şarkı aklıma geliverdi:

90’lı yılların ikinci yarısı... ’Bebeto’ diye ün yapan Burak Kut, aniden ’önüme gelene bin tekme’ imajına bürünmeye karar vermiş ve şarkısını patlatmıştı:

Yaşandı bitti saygısızca... Yaşandı bitti saygısızca..."