Manisa'da bir yolcu otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi

Balıkesir'de meydana gelen 5 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü yangının ardından bugün akşam saatlerinde Bursa - İzmir karayolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Yolcu otobüsü Manisa Gelenbe köyü yakınlarında alev aldı.
Bursa - İzmir karayolu üzerinde seyreden yolcu otobüsünde Manisa Gelenbe köyü yakınlarında yangın çıktı: Yolcuların tahliye edildiği bildirildi https://t.co/Vs45IVUFtG pic.twitter.com/2Plg5BpynX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 3, 2019
Yangında can kaybı olmadığı öğrenilirken otobüsün küle döndüğü kaydedildi.
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