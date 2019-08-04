İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında çıktı.
Yangına, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Oğlanağası köyündeki ağaçlandırma sahasında çıktı.
Yangına, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor.
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