Aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen kişi gözaltına alındı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada yer alan, bir kişinin aracına bağladığı köpeği sürüklediği, bu kişiye başka bir sürücüyle yanındaki yolcunun tepki gösterdiği görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. Ağcagüney Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

A.D. jandarmadaki ifadesinde, köpeğin sahipsiz olduğunu ve evinin yanına geldiğini belirtti.

Köpeğe ekmek ve su verdikten birkaç gün sonra öldüğünü anlatan A.D, ifadesinde şunlara yer verdi: "Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir yere götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak, önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir. Ben 63 yaşında bir insanım."

A.D'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.