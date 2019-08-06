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17:10 06 Ağustos 2019
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    Cumhuriyet gazetesi

    Feyzioğlu ve 74 baro başkanından Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin ortak açıklama

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

    Cumhuriyet gazetesi
    © REUTERS / MURAD SEZER
    Yargıtay, Cumhuriyet yazarlarının beraatini istedi
    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

    Açıklamada, aralarında üç avukatın da bulunduğu Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve bazı yazarlarının mahkum edildiği dava hatırlatıldı.

    Türkiye'deki ifade ve basın özgürlüğü bakımından simgesel bir nitelik taşıyan davanın yalnızca yargılananları değil, ülkedeki bütün gazeteler ve gazetecileri ilgilendiren önemli sonuçlara gebe olduğunun kamuoyunda genel kabul gördüğü ifade edilen açıklamada, bu davada, aynı eylem nedeniyle yargılanmakta olan gazete yöneticilerinden bir kısmı için 5 yılı aşmayan cezalara hükmedildiği, kanunun temyiz yolunu kapalı tuttuğundan, bu kişiler yönünden verilen cezaların istinaf aşamasında kesinleştiği aktarıldı.

    Açıklamada, gazete yöneticilerinden 6'sının soruşturma aşamasında tutuklu bulundukları 9 aydan geri kalan cezanın infazı için 25 Nisan'da yeniden Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu belirtildi.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 yıldan fazla ceza aldığı için verilen hükmü temyiz edebilen gazete yöneticilerinin başvurusu hakkındaki görüşünü hazırlayarak ilgili ceza dairesine gönderdiğine işaret edilen açıklamada, başsavcılık tebliğnamesinde gazetenin yöneticileri hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulması ve beraat kararı verilmesinin gerektiği, bu bozmadan "sirayet etkisi" nedeniyle halen Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevinde cezaları infaz edilmekte olan gazete yöneticilerinin de yararlanması gerekeceğinin belirtildiği kaydedildi.

    'KAMU VİCDANINDA RAHATSIZLIK YARATMAKTADIR'

    © AA /
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    Açıklamada, "Davayla ilgili yeni ve önemli bu gelişme, aynı dosyada, aynı suçtan yargılananlar arasında temyiz hakkı bakımından farklı uygulama yapılması nedeniyle temyiz hakkı olanların cezaevine girip girmeyeceği Yargıtayın kararına göre belli olacakken, aynı konumdaki bazılarının, üstelik daha az ceza almalarına karşın cezalarının infazına devam edilmesi, kamu vicdanında rahatsızlık yaratmaktadır." görüşüne yer verildi.

    Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, bu adaletsiz duruma değinildiği bildirilen açıklamada, sorunun ilk yargı paketinde yer alacağının, bir yasal düzenlemeyle çözüleceğinin, bunun da TBMM tatile girmeden gerçekleştirileceğinin duyurulduğu anımsatıldı.

    Bu yönde herhangi bir somut adım atılmadan, insanlarda yaratılan beklenti ve umut dikkate alınmadan Meclis'in tatile girdiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yargıtay ilgili ceza dairesinin tebliğnamedeki görüş doğrultusunda bir bozma kararı vermesi halinde, cezası infaz edilmekte olan gazete yöneticilerinin uğramış olduğu ağır haksızlık ve mağduriyetin telafisi ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Onlar, haksız yere yattıklarıyla kalacaktır. Bu nedenle, hiç olmazsa bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının durdurulması, hukukun ve adaletin gereği, kamu vicdanının acil ve haklı beklentisidir. Dava avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, adli tatilin bitmesi beklenmeksizin Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an önce karara bağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir."

    Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve açıklamada imzası olan baro başkanlarının Yargıtayı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık ve adaletsizliğe derhal müdahale etmeye davet ettikleri kaydedildi.

    Söz konusu açıklamada Feyzioğlu'nun yanı sıra imzası olan baro başkanları ise şöyle:

    Anayasa Mahkemesi
    AA
    AYM'den tutuklu gazeteciler kararı
    "Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay, Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, Batman Barosu Başkan Abdülhamit Çakan, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak, Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan, Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Düzce Barosu Başkanı Azade Ay, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Iğdır Barosu Başkanı Serkan Alakan, Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül, Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanı İbrahim Baştimar, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Tuzcu, Kilis Barosu Başkanı Hayri Muammer Fazlıoğlu, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kütahya Barosu Başkanı Ahmet Atam, Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Mardin Barosu Başkanı Çelebi Araz, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Muş Barosu Başkanı Abdülbaki Çelebi, Nevşehir Barosu Başkanı Necmi Öncül, Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Osmaniye Barosu Başkanı Halil Yavuzdoğan, Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci, Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Uşak Barosu Başkanı Emin Coşkun, Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol, Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek, Zonguldak Barosu Başkanı Özel Eroğlu."

    Etiketler:
    baro, ortak açıklama, Cumhuriyet gazetesi davası, Cumhuriyet gazetesi, Metin Feyzioğlu
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