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08:21 07 Ağustos 2019
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    Kaz Dağları

    CHP'li Karaca: Kaz Dağları davasında bilirkişi imzası şaibeli

    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
    Türkiye
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    CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bilirkişi Turan Karadeniz’in, Kaz Dağları davası raporuna attığı imza ile başka raporlara attığı imzanın uyuşmadığını belirtti. Karaca, “İmzayı Karadeniz atmadıysa, hukuk yanıltıldı” dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Kaz Dağları'nda çok sayıda ağacın kesilmesine yol açan altın aramala çalışmalarıyla ilgili hukuki süreçte, mahkemenin bilirkişi raporunu baz aldığını ancak sunulan bilirkişi raporunda yer alan imza konusunda şaibe bulunduğunu iddia etti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    3 AYRI RAPORDA, 2 FARKLI İMZA

    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Karaca Ankara'da yaptığı açıklamada, Kaz Dağları ile ilgili ‘ÇED olumlu' raporunun iptali için açılan davanın, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce 7 Şubat 2019 tarihinde reddedildiğini hatırlattı. Karaca, bu davada yer alan bilirkişi Prof. Turan Karadeniz'in imzalarının farklı olduğunu belirterek, imza örneklerini kamuoyuyla paylaştı. CHP'li Gülizar Biçer Karaca şunları kaydetti:

    BU İKİ İMZA AYNI MI?

    CHP Milletvekili Karaca, kamuoyuna 3 ayrı imza örneği sundu. İmzalardan ikisi uyuşurken, Kazdağları raporunda yer alan imza farklı.

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    © Fotoğraf : Youtube
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    3 ÖNEMLİ DAVADA BİLİRKİŞİ

    “Ret kararına dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dayanak gösterilmiştir. Raporu hazırlayan heyette yer alan ve imzası bulunan Prof. Dr. Turan Karadeniz, daha önce de Çanakkale Karabiga'daki termik santral ve Artvin Cerattepe davasında bilirkişilik yapmıştır. Karadeniz'in hazırladığı diğer 2 bilirkişi raporundaki imzası aynı iken, Kazdağları raporundaki imzası farklıdır. İmza, Karadeniz tarafından atılmadıysa, hukuk ve mahkeme yanıltılmıştır.''

    Etiketler:
    ÇED raporu, imza, Şaibe, Gülizar Biçer Karaca, Kaz Dağları
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