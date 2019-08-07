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17:29 07 Ağustos 2019
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    Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi Feride Karaman

    Kızı doktorun evinde ölü bulunan anne: Ayşe'nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ölümü gibi bir kadın cinayetidir

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara'da, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının öldürüldüğünü iddia ederek “Ayşe'nin ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan'ın ya da birçok kadının ölümü gibi bir kadın cinayetidir” dedi. Erkek arkadaş Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. 

    Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, evli erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.’nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu.

    İhbarı yapan 46 yaşındaki Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü.

    Polisin bilgi vermesi üzerine eve gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20’lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20’lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu.

    Ankara'da, Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman
    © DHA /
    Ankara'da, Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman

    'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    © DHA /
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    Savcılık, bulunan ilaç ve enjektörleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca, ölüme neden olduğu tahmin edilen propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ilacının vücuda ne kadar enjekte edildiği, genç kızın ilacı vücuduna kendisinin mi yoksa bir başka kişi tarafından mı enjekte edildiğinin tespit edilmesi için rapor düzenlenmesi talep edildi.

    Savcılık sorgusunda, "Propofol ilacını ben vermedim" diyen Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. 

    'BEN SENİN İKİNCİ BABANIM' DİYEREK KANDIRDI’

    Ölümünün ardından iki gün sonra kızını toprağa veren acılı anne Feride Karaman, kızının Özgür T., tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

    Özgür T.’nin kızını, 'Ben senin ikinci babanım' diyerek kandırdığını belirten anne Karaman, "Özgür T., benim canımı aldı. Ben babam öldüğünde öksüz kalmamıştım ama yavrum gitti ben öksüz kaldım. Benim çocuğumun canına nasıl kıydı? Genç kızlara sesleniyorum; bir insanın bir tane babası olur. İkinci bir babası olmaz. Lütfen tuzağa düşmeyin. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. 

    ‘EN AĞIR CEZAYLA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM’

    Kızı öldüğü günden beri ilaçlarla ayakta kalabildiğini söyleyen Karaman, "Yokluğuna dayanamıyorum, o benim canımdı. O benim canımdan, parçamdan, her şeyimden aldı götürdü. Benim için hayat bitti. Kızımı nasıl bir oyuna getirdi hiç bilemedim. Benim yavrumu yakanların da canı yansın istiyorum. Engelli bir kızım daha var. Her gün ağlıyor. Kardeşini bekliyor. Telefon çalınca, 'Ayşe mi aradı anne?' diyor. Ben ona cevap veremiyorum. Savcıdan, hakimden, adaletten yardım istiyorum. Çocuğuma yapılanların hesabının sorulmasını istiyorum. Beni öksüz, babasını kızsız, yavrumu kardeşsiz bıraktı. Her şeyimizdi bizim o. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

    'KIZIMI ELDE ETMEK İÇİN İLAÇ VERDİ, KENDİNE BAĞIMLI HALE GETİRDİ'

    © DHA / HARUN OZALP
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    Şüpheli Özgür T.'nin kızını elde etmek amacıyla ilaç bağımlısı yaptığını düşündüklerini anlatan anne Karaman, şöyle konuştu:

    "Benim kızım çok başarılı bir kızdı. Aklı başında bir çocuktu. Kesinlikle maddi sıkıntımız yoktu. 2016 yılında birlikte çalışmaya başladılar. Aynı hastanede 11 ay çalıştılar. Kızımda bu kişiyle çalışmaya başladıktan 6 ay sonra değişiklik olmaya başladı. Eve bir gün damar yolu açık şekilde geldi. Ne olduğunu sorduğum da, rahatsızlandığını ilaç aldığını, bir de yoğun çalıştığı için çok yorulduğunu ve vitamin aldığını söyledi. Birkaç defa, 'Özgür hocam damar yolu açıp ilaç verdi' dedi. Kızımı elde etmek için ilaç verdi. Kendine bağımlı hale getirdiğini düşünüyorum. Her ihtiyaç duyduğunda yanına gidiyordu demek ki. İlacı verdi öldürdü çocuğumu."

    'AYŞE KARAMAN’IN ÖLÜMÜ KADIN CİNAYETİDİR'

    Ailenin avukatı Tuğba Gültekin, olayla ilgili kamuoyunda intihar algısı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Ayşe Karaman’ın ölümü Şule Çet’in, Özgecan Aslan’ın ya da birçok kadının ölümü gibi bir kadın cinayetidir. Toplumda kadına yönelen şiddetin, yaşam hakkı ihlalinin en son vücut bulmuş halidir" diye konuştu.

    'PROPOFOL AYŞE’NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTUR'

    Ayşe'nin ölüme neden olan ilacın propofol olduğunun altını çizen Avukat Gültekin, "Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili çıkan haberlerde bir sürü ilaçtan bahsediliyor. Bu ilaçlardan bir tanesinin adı propofol. Propofol bir anestezi ilacı ve eczaneden de alamıyorsunuz. Yalnızca ecza depolarından sayıyla doktorlara verilebiliyor. Otopsi raporu geldiğinde daha da net ortaya çıkacaktır ki propofol Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olmuştur. Yani yalnızca bir doktorun elde edebileceği bir ilaç, Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olmuştur" dedi.

    'DOKTORLAR ARASINDA BAĞIMLILIĞI YAYGIN'

    © DHA /
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    İlacın uyuşturucu olarak da kullanıldığını belirten Avukat Gültekin, şöyle konuştu:

    "Sağlık sektöründe bu ilaca ulaşabilen doktorlar arasında bağımlılığı oldukça yaygındır. Erzurum’da yakın zamanlarda art arda 3 doktorun ölümü bu nedenle olmuştur. Bu konuda yayınlanan çok fazla makaleler vardır. Yani doktorların bu ilaca bağımlılığı olduğuna dair çok fazla veri bulunmaktadır. Ayşe uyuşturucu kullanmayan, bu kişiyle tanışmadan önce uyuşturucu bağımlılığı olmayan bir kadındır. Çıkan haberlerde Ayşe’nin uyku ilacı kullandığı ve bunun onu öldürdüğüne ilişkin şeyler var. Dosyada kesinlikle uyku ilacına ilişkin, uyku ilacının Ayşe’nin ölümüne neden olduğuna ilişkin hiçbir veri bulunmamaktadır. Sadece tek veri bu propofol ilacı ile ilgilidir. Ayşe’nin migreni yoktur, alerjisi yoktur veya başka hastalığı yoktur. Ayşe bu kişiyle tanıştıktan sonra ilaç kullanmaya başlamıştır."

    Avukat Gültekin, soruşturmanın sürdüğünü, bazı tanıkların dinlenilmesini talep ettiklerini belirterek, "İlerleyen aşamada, bunun bir kadın cinayeti olduğu daha net ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Şule Çet, Özgecan Aslan, Ankara
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